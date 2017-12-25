ТОП-5 продуктів для здорового росту волосся

Кожна жінка та чоловік мріють мати красиве та здорове волосся. Однак щоденні продукти не завжди корисно впливають на його структуру та ріст. Тому варто уважніше приглянутись до свого раціону, щоб вражати всіх своєю шевелюрою.

Пропонуємо дізнатись про 5 корисних продуктів, які позитивно вплинуть на ріст вашого волосся.

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Лосось

Жирні сорти риби – це справжнє джерело краси. Лосось містить вітамін D, білок, а також омега-3 жирні кислоти, які сприяють росту волосся і їхньому оздоровленню в цілому.

Авокадо

Такий продукт можна вживати не лише як інгредієнт в різних стравах, а й, наприклад, робити маски для волосся. Для цього змішайте трішки авокадо зі сметаною (вона містить молочну кислоту, яка має ефект пілінгу) і нанесіть отриману суміш на волосся і шкіру голови, залишивши засіб на 10 хвилин.

Яйця

Як відомо, яйця є відмінним джерелом омега-3, а також біотину (постійна складова вітамінних комплексів для волосся). Він міститься в жовтку, але врахуйте, що в один день можна з'їдати не більше двох яєць через його підвищений вміст холестерину.

Насіння соняшника

Невелика жменя насіння – це досить велика доза вітаміну Е, яка поліпшить приплив крові до шкіри голови і прискорить ріст волосся. Додавайте їх в овочевий салат або ранкову кашу.

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Батат

Батат, або ж по-іншому – солодка картопля, вже завоював любов всіх прихильників здорового способу життя по всьому світу. Батат містить бета-каротин (вітамін A), який ефективно сприяє росту волосся, а також він є дуже смачним. Як варіант, можете поєднувати суміш картоплі, гарбуза і солодкої морквини в одній страві.