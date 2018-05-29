Якщо ви любите серіали, то вам буде цікаво дізнатися, на які цікаві серіали слід очікувати в першому місяці літа.

Серіали, які вийдуть влітку є різними за жанрами, а сюжети захоплюють з перших хвилин.

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ТОП-5 серіалів, які вийдуть в червні

1. Поза



Кадр з серіалу "Поза"

Події розгортаються всередині богемного середовища Нью-Йорка, частина якої через кілька років знайде славу і гроші, а інші довго не протягнуть через всіляких залежностей. Також особливу увагу сконцентровано на ЛГБТ-субкультурі, яку ще називають ball culture. Свого часу ця течія справила значний вплив на сучасних артистів.

Створенням серіалу займався автор "Американської історії жахів" і "Американської історії злочинів" Райан Мерфі.

2. Діетленд



Кадр з серіалу "Діетленд"

У центрі сюжету пишнотіла журналістка, у якій безліч комплексів. Всі спроби скинути зайву вагу традиційним способом не увінчалися успіхом, тому у неї залишається остання надія на операцію. Але перш ніж лягти під ніж, вона виявляється в центрі феміністського скандалу.

Дивіться трейлер до серіалу "Діетленд":

3. Дивний ангел



Кадр з серіалу "Дивний ангел"

У центрі сюжету епатажний вчений і окультист Джек Парсонс, який з юних років захоплюється реактивними рухами, починає працювати на хімзаводі. Завдяки особистим амбіціям і таланту він стає одним з основоположників Лабораторії реактивного руху. Але тільки цим його інтереси не обмежилися.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивний ангел":

4. Імпульс



Кадр з серіалу "Імпульс"

Сюжет розгортається навколо 16-річної Генрієтти, яка раптово виявила, що вона володіє даром телепортації. Це було б чудово, якби героїня не виявила свої здібності при трагічних обставинах, коли її намагалися згвалтувати.

Дивіться трейлер до серіалу "Імпульс":

5. П'ять точок



Кадр з серіалу "П'ять точок"

Історія розгортається навколо п'яти старшокласників з Чикаго, яким довелося пережити вагомі події. Кожен з них пережив цей досвід по-своєму. Завдяки різним точкам зору вдасться відновити події і відповісти на питання: чому так сталося?