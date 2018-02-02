Топ-5 зірок, які досягли успіху власними силами

Ми знаємо їх як успішних людей у світі шоу-бізнесу. Їм не бракує слави та грошей. Але чи знаєте ви їх шлях до солодкого зіркового життя. Співаки, телеведучі, актори – їх об’єднують випробування, які вони подолали і успіх – як винагорода за страждання. Представляємо вам топ-5 зірок, які стали знаменитостями завдяки таланту та праці над собою.

Опра Уінфрі

Американська телеведуча, акторка, продюсер, одна з найвпливовіших жінок шоу-бізнесу. Опра народилися в сім’ї молодої пари, яка не довго прожила разом. Дівчинка до шестирічного віку жила з бабусею в селі, поки мати була в пошуках кращого життя. Бабуся навчила її читати і потім часто брала з собою в церкву, там Опра отримала прізвисько "Проповідниця", тому що вона легко могла переказувати глави з Біблії.

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У шість років мати забрала Опру і переїхала з нею у Вісконсин. Там в дев’ятирічному віці до неї домагалися брати, дядько та його друзі, пізніше в цьому ж віці її зґвалтували, а в 14 років вона народила дитину, яка незадовго після народження померла. Тоді її мати відправила в Теннессі до батька, він і попіклувався про освіту Опри, що дало змогу досягти великих успіхів.

Джекі Чан

Герой нашого дитинства. Гонконгський актор, каскадер, сценарист, співак. Славиться тим, що більшість своїх трюків виконував без підтримки. Народився в 1954 року в сім’ї біженців Китайської громадянської війни. Його батьки були дуже бідними, хоч і працювали на французького консула в Гонконзі. Подейкують, що вони були настільки бідними, що хотіли продати Джекі акушеру за 20 доларів. Вже у 8 років Джекі Чан знявся у фільмі "Великий і малий Вонг Тін Бар" і отримав гонорар 12 доларів. Він наполегливо продовжував зніматися у фільмах, але не всі вони були вдалими. Але стрічка, яка справді прославила хлопця – це "Змія в тіні Орла", знята у 1978 році.

Джоан Роулінг

Сценаристка, письменниця і кінопродюсерка. Народилася в небагатій сім’ї інженера Пітера і Енн Роулінг. Її мати хворіла, а відносини з батьком були дуже напружені.

Джоан вже змалку писала фантастичні історії й читала своїй сестрі. Вона здобула освіту за спеціальністю вчитель французької мови та деякий час працювала за професією. Але значного заробітку ця робота не приносила. Тим паче вона була вже розлученою і з дитиною на руках. Її часто навідували думки про самогубство, але вона продовжувала писати.

Свій перший роман "Гаррі Поттер і філософський камінь" вона написала за 5 років і відправила в 12 видавництв, але жодне з них не дало відповіді. Однак приблизно через рік редактор Баррі Каннінгем з видавництва Bloomsbury дав згоду на публікацію книгу. З цього моменту Джоан почала завойовувати прихильність читачів, завдяки чому стала мультимільйонером.

Лейтон Містер

Співачка, акторка та виконавиця однієї з головних ролей серіалу "Пліткарка" має цікаві факти з свого життя. ЇЇ батьки були контрабандистами і перевозили марихуану з Ямайки до США. З часом їх заарештували та звільнили під заставу до початку судового процесу. В цей час її мати й завагітніла Лейтон. Батьків було засуджено на 10 років ув’язнення. Після народження доньки її мати повернулася до в’язниці, а вихованням актриси займалася бабуся. Пізніше, через 16 місяців її мати була достроково звільнена. Сама Лейтон Містер сказала, що не дивлячись на кримінальне минуле своїх батьків, вони дали їй належне виховання та любов.

Нікі Мінаж

Екстравагантна американська співачка, репер та актриса. Уродженка Трінідад і Табаго, з бідної сім’ї малазійки і індійця-африканця. До 5 років Нікі жила з бабусею, поки батьки були в пошуках житла і гарного життя в Нью-Йорку. Належної уваги вони не приділяли дитині. Батько наркоман і алкоголік, постійно бив мати, інколи перепадало й дівчині. Одного разу здійснив замах на життя матері Нікі. Вона часто не ночувала вдома і ховалась від домашніх скандалів на вулиці, сиділа в машині і писала вірші. Сама Нікі не воліє згадувати своє дитинство і вважає, що життя з батьками наклало руйнівний слід на її психіці.

Історії успіху знаменитостей доказують, що на якому б дні не була людина, коли вона справді талановита, то їй бути успішною.