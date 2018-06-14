Топ-6 міфів про здоровий спосіб життя, у які вірить більшість

Останнім часом здоровий спосіб життя став трендом, але багато уявлень про нього – це просто міфи. Адже не усі дії і звички допомагають зміцнити здоров’я.

Сніданок – найважливіший прийом їжі. Снідати потрібно обов’язково, але якщо після пробудження апетит відсутній, вживати їжу через "не хочу" – неправильно, передає Ukrhealth.

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"Вечерю віддай ворогові". Популярна приказка закликає не їсти ввечері. Та вчені наголошують – постійна відмова від їжі ввечері сприяє уповільненню обміну речовин та може призвести до серйозного зниження рівня цукру у крові. Крім того, люди, які не вечеряють, з'їдають більше їжі вранці та в обід.

Вуглеводи і білки не перетравлюються разом. Насправді це не так – можна одночасно вживати білки і вуглеводи, оскільки за їхнє перетравлення відповідають різні відділи шлунково-кишкового тракту. Організм від природи забезпечений механізмами, які дозволяють йому отримати максимум користі від отриманої їжі.

Щоденні тренування. Інтенсивні спортивні тренування не повинні перевищувати 5 годин на тиждень, інакше постійне фізичне навантаження створить ризик надірвати серце.

Чим більше потієте, тим сильніше худнете. Насправді кількість поту не позначається на ефективності тренувань чи спалюванні калорій у сауні. Це підтверджують дослідження вчених.

Біг корисний для всіх. Передозування бігом може спричинити потовщення стінок серця та окислювальний стрес. Тож не надто захоплюйтесь – бігати потрібно не більше 30-50 хвилин в день. Окрім того, біг може бути небезпечним для нетренованих людей з великою масою тіла та для тих, у кого є асиметрія стоп.

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