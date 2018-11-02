23:33
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 10 випуск: найдраматичніший випуск сезону

      263 Читать новость на русском
      Топ-модель по-українськи 2 сезон 10 випуск
      Топ-модель по-українськи 2 сезон 10 випуск

      На "Новому каналі" завершився 10 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 2 листопада 2018 року. До учасників приїхали батьки, тож цей тиждень має стати дуже емоційним. Чи допоможуть рідні моделям у боротьбі за місце у проекті?

      Відео з'явиться пізніше 

      У 10 випуску "Топ-модель по-українськи" 2 сезон учасники нарешті змогли побачити рідних.

      Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 10 випуск: шоу покинув Дмитро Сукач

      "За дев’ять тижнів зйомок учасники втомилися, і ми з експертами вирішили підтримати їх. Ми запросили батьків не просто пообніматися з дітьми на галявині. Вони стали глядачами першого дефіле тижня. Учасники про це, звісно ж, не знали. А ми змогли оцінити, чи можуть вони цілковито зосереджуватися на роботі, не звертаючи уваги на обставини", – розповіла Алла.

      Як з’ясувалось, майже в усіх учасників є якісь проблеми у спілкуванні з батьками. Яна Кутішевська тікала колись із дому, і з мамою бачиться дуже нечасто. Юля Дихан каже, що мама рідко буває ніжна з нею.

      Та коли кожен з учасників виходив на подіум та бачив серед глядачів когось з рідних – стримати сліз не міг. І хоч експерти поставили чітке завдання – бути незворушним, моделі забували про це, як тільки бачили маму чи тата – впевненість зникала.

      Та раділи учасники не довго. Після випробування експерти оголосили, що батьки залишаються на тиждень і будуть разом з моделями проходити випробування.

      Перше спільне випробування – фотосесія. Батьки мали нафарбувати, одягнути і вибрати реквізит для свої дитини.

      Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

      Наступне завдання для часників виявилось ще складнішим – з одягу на цій фотосесії будуть лише трусики. Для багатьох учасників це було непросто. Одна модель фотографувалась, у той же час з її чи його мамою або батьком спілкувався психолог.

      Це завдання мало допомогти позбутися тягаря, який заважає у стосунках між дитиною та рідним.

      Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск: за свої гріхи учасники буквально горіли на подіумі

      У день відбору першим до експертів вийшов Дмитро Сукач. Він весь попередній тиждень жив у VIP-кімнаті. Але цього тижня його робота була значно гіршою. Тож він відправляється у кімнату смутку.

      Вибив з колії приїзд батьків і Катю. В дівчини не вийшло жодного успішного завдання. Тож сама дівчина розуміла, що вона має потрапити у кімнату смутку. Так і відбулось.

      Останній шанс для учасників теж у стилі всього тижня. От тільки моделі будуть у ролі батьків. Вони мають навчити маленьких дітей дефілювати.

      Завдання виявилось дуже складним. І далеко не усі діти вдало справились із завданням. Та кращою була таки команда Каті. А це означає, що проект покидає Дмитро.

      Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

      Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

      Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

      Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

      "Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

      Теги: LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сьогодні , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      сьогодні , 22:11 Прорив в онкології: що відомо про нову могутню зброю проти злоякісних пухлин
      Катерина Петренко
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      сьогодні , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сьогодні , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сьогодні , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук