На "Новому каналі" завершився 10 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 2 листопада 2018 року. До учасників приїхали батьки, тож цей тиждень має стати дуже емоційним. Чи допоможуть рідні моделям у боротьбі за місце у проекті?

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У 10 випуску "Топ-модель по-українськи" 2 сезон учасники нарешті змогли побачити рідних.

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"За дев’ять тижнів зйомок учасники втомилися, і ми з експертами вирішили підтримати їх. Ми запросили батьків не просто пообніматися з дітьми на галявині. Вони стали глядачами першого дефіле тижня. Учасники про це, звісно ж, не знали. А ми змогли оцінити, чи можуть вони цілковито зосереджуватися на роботі, не звертаючи уваги на обставини", – розповіла Алла.

Як з’ясувалось, майже в усіх учасників є якісь проблеми у спілкуванні з батьками. Яна Кутішевська тікала колись із дому, і з мамою бачиться дуже нечасто. Юля Дихан каже, що мама рідко буває ніжна з нею.

Та коли кожен з учасників виходив на подіум та бачив серед глядачів когось з рідних – стримати сліз не міг. І хоч експерти поставили чітке завдання – бути незворушним, моделі забували про це, як тільки бачили маму чи тата – впевненість зникала.

Та раділи учасники не довго. Після випробування експерти оголосили, що батьки залишаються на тиждень і будуть разом з моделями проходити випробування.

Перше спільне випробування – фотосесія. Батьки мали нафарбувати, одягнути і вибрати реквізит для свої дитини.

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Наступне завдання для часників виявилось ще складнішим – з одягу на цій фотосесії будуть лише трусики. Для багатьох учасників це було непросто. Одна модель фотографувалась, у той же час з її чи його мамою або батьком спілкувався психолог.

Це завдання мало допомогти позбутися тягаря, який заважає у стосунках між дитиною та рідним.

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У день відбору першим до експертів вийшов Дмитро Сукач. Він весь попередній тиждень жив у VIP-кімнаті. Але цього тижня його робота була значно гіршою. Тож він відправляється у кімнату смутку.

Вибив з колії приїзд батьків і Катю. В дівчини не вийшло жодного успішного завдання. Тож сама дівчина розуміла, що вона має потрапити у кімнату смутку. Так і відбулось.

Останній шанс для учасників теж у стилі всього тижня. От тільки моделі будуть у ролі батьків. Вони мають навчити маленьких дітей дефілювати.

Завдання виявилось дуже складним. І далеко не усі діти вдало справились із завданням. Та кращою була таки команда Каті. А це означає, що проект покидає Дмитро.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.