Топ-модель по-українськи 4 сезон: що відомо про фіналістів – Віку Рогальчук та Самвела Туманяна

Шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон наближається до фіналу. Під час 17 випуску 22 грудня судді визначили трійку фіналістів цього сезону, ними стали Вікторія Рогальчук та Самвел Туманян.

Під час шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон судді проекту – Соня Плакидюк, Костя Боровський, Сергій Нікітюк та Алла Костромічова – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному проекті.

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Хто потрапив у фінал "Топ-модель по-українськи" 4 сезон:

- Вікторія Рогальчук (17 років);

- Самвел Туманян (19 років).

Фіналістка шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон – Вікторія Рогальчук



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук

Віка Рогальчук – наймолодша учасниця шоу "Топ-модель по-українськи". На момент кастингу дівчині було всього 16 років! А вже в 17 – вона потрапила у фінал першого змішаного сезону, де участь брали і хлопці.

До того ж, Віка – найнижча серед учасниць. Її ріст 169 сантиметрів! І це при тому, що ідеальний ріст для моделі 176-180 сантиметрів. Найнижча позначка – це 170 сантиметрів, такі моделі затребувані в Азії, але не в Європі та США. Але в сучасному світі ідеальні параметри – руйнуються. Ми все частіше бачимо нестандартних моделей на подіумах.

Як змінилася Віка Рогальчук під час проекту: фото до та після

Наприклад, Ешлі Грем – відома plus-size моделей, яка закликає жінок любити свої пишні форми. Або канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні) прославилася завдяки шоу America's Next Top Model, у якому вона брала участь. Дівчина з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

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Можливо, саме свій ріст Віка зможе перетворити на свою особливість! В одному із випусків шоу, Віка зізналась, що завжди комплексувала через свій ріст і до останнього не вірила, що зможе потрапити у фінал проекту. Лише в 17 випуску, коли назвали фіналістів, Віка вперше відчула в собі сили та зрозуміла, що може стати справжньою переможницею.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук для бренду Anna Yakovenko

А от параметри у Вікторії, практично, ідеальні: 86-60-88, а вага – 50 кілограм. Тож не дивно, що ще під час зйомок вона активно працювала в модельній сфері.

Зокрема, Віка Рогальчук знялася для осінньої колекції українського бренду Anna Yakovenko. Головним акцентом зйомки стали стильні пальто, а також фірмові кюлоти, стильні сукні, ангорові костюми, які зігрівають навіть у найхолодніші дні, трендові берети.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук для бренду Anna Yakovenko

Також Вікторія стала героїнею новорічної fashion-зйомку для ELLE MAN. Для відомого глянцю Віка позувала разом із іншим учасником "Топ-модель по-українськи" – Святом Бойко. Щоправда, Свят залишив шоу, фактично, за крок до фіналу.

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Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук та Свят Бойко для ELLE MAN



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Віка Рогальчук та Свят Бойко для ELLE MAN

А ще юна модель спробувала себе і в зйомках кліпу. Вона разом із іншими учасниками шоу – Реваном Палюхом та Сергієм Пістрим – знялися в кліпі гурту "АГОНЬ" на пісню "Беги". Суддя проекту Костя Боровський є учасником гурту "АГОНЬ". Під час випуску шоу – Топ-модель по-українськи 4 сезон 12 випуск – він провів дрифт-кастинг для учасників, щоб обрати героїв для зйомок кліпу. І саме Вікторія стала найкращою серед дівчат!



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Реван Палюх, Вікторія Рогальчук та Сергій Пістрий

Наразі Вікторія навчається на дизайнера одягу і вже встигла створити кілька авангардних колекцій. Дівчина впевнена, що може зробити обновку з усього – навіть зі штор готельного номера. Тож, хто в ній переможе – дизайнер чи модель – ми дізнаємось уже в п'ятницю, 29 грудня, о 19:00.

Instargam Віки Рогальчук – @osobennayaya

Фіналіст шоу "Топ-модель по-українськи" 4 сезон – Самвел Туманян



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян

Під час перших трьох випусків "Супер-модель по-українськи" на кастинги часто приходили чоловіки. Щоправда, здебільшого вони хотіли лише епатувати, а не змагатись. Так, деякі чоловіки приходили з жіночим макіяжем чи на підборах.

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І вже на 4 сезон судді проекту вирішили зробити змішаний сезон. Тобто, до 20 кращих потрапили 10 дівчат та 10 хлопців, які змагалися за перемогу. Вимоги до хлопців були такими ж суворими, як і до дівчат. Розмір одягу, який повинен носити чоловік, – 42-44. А от ріст чоловіка-моделі має бути від 180 до 190 сантиметрів. Чоловік повинен мати худорляву статуру і невелику мускулатуру, так як на "розкачаному" тілі костюми сидять некрасиво.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян та Алла Костромічова

Кожен із учасників чоловіків були особливими. І лише Самвел Туманян потрапив у фінал! І це не дивно, адже він має майже ідеальні параметри. Йому лише 19 років, його зріст 185 сантиметрів, а параметри – 110-70-100.

Самвел Туманян 12 років займався спортом. Саме тому він може похизуватися, практично, ідеальним тілом та фактурою. Самвел чемпіон України з боротьби та бойового самбо. Спортивну кар'єру він мусив закінчити після травм. Він переніс дві важкі операції, після чого – більше не зміг займатися спортом. Але от спортивних дух хлопцеві неабияк допоміг! Азарт та бажання виграти – в ньому можна помітити неозброєним оком.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян

Модельного досвіду до участі у проекті Самвел не мав. Але вже під час участі у проекті він зміг себе спробувати, як на fashion-зйомках, так і на модних показах.

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З 4 до 10 вересня в Києві відбулася найгучніша модна подія осені – Ukrainian Fashion Week SS’18. У 2017 році Українському тижневі моди виповнилося 20 років і кількість показів, презентацій та інсталяцій цього сезону просто зашкалювала!

Самвел Туманян з'явився під час показу модної колекції дизайнера Сержа Смоліна. Разом із ним на подіумі з'явився ще один учасник шоу – Сергій Пістрий.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян та Сергй Пістрий на Ukrainian Fashion Week SS’18

Також в рамках Ukrainian Fashion Week SS’18 Самвел презентував колекцію українського бренду Кomashnya. Разом із Самвелом на подіумі також дефілювали Сергій Пістрий, Реван Палюк, Дмитро Харламов і Святослав Бойко, для якого це дефіле стало дебютним після знімання шоу.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян на Ukrainian Fashion Week SS’18

Під час зйомок проекту Самвел Туманян прикрасив обкладинку міжнародного видання Nvrmind. Це право він завоював за результатами змагань, в яких, крім нього, брав участь Сергій Пістрий.



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян для журналу Nvrmind



Топ-модель по-українськи 4 сезон: Самвел Туманян для журналу Nvrmind

Instargam Самвела Туманяна: @samvel_official

Кожен із учасників пройшов не простий шлях до перемоги. Але переможець лише один, і лише хтось один одразу після зйомок полетить із Аллою Костромічовою в Ньою-Йорк! Хто стане переможцем – Віка Рогальчук чи Самвел Туманян? Не пропустіть фінальний епізод "Топ-модель по-українськи" 4 сезон у п’ятницю, 29 грудня, о 19:00 на "Новому каналі".

А хто є вашим фаворитом? Голосуйте!