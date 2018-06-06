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Топ найкрасивіших хостелів світу: мальовничі фото

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The Farm Hostel у Балі
The Farm Hostel у Балі / Фото з Іnstagram

Мандрівники часто користуються хостелами, оскільки вони дешевші за готелі та не поступаються стилем та комфортом.

Портал Hostelworld зібрав з 10 найкрасивіших хостелів світу, де можна бюджетно і весело відпочити, а також зробити мальовничі кадри. Рейтинг склали на основі оцінок мандрівників на порталі.

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Топ-10 найкрасивіших хостелів світу:

1. The Farm Hostel, Чангу, Балі

 

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

 

3. Abbey Court, Дублін, Ірландія

 

4. Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам

 

5. Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразілія

 

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР

 

Допис, поширений Marceliene (@mars_moves)

 

7. 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа

 

8. Santos Express Train Lodge, Моссел-Бей, ПАР

 

Допис, поширений Günter (@gk_206)

 

9. Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни

 

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

 

Теги: LifeStyle Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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