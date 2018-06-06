Топ найкрасивіших хостелів світу: мальовничі фото
Мандрівники часто користуються хостелами, оскільки вони дешевші за готелі та не поступаються стилем та комфортом.
Портал Hostelworld зібрав з 10 найкрасивіших хостелів світу, де можна бюджетно і весело відпочити, а також зробити мальовничі кадри. Рейтинг склали на основі оцінок мандрівників на порталі.
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Топ-10 найкрасивіших хостелів світу:
1. The Farm Hostel, Чангу, Балі
2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко
3. Abbey Court, Дублін, Ірландія
4. Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам
5. Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразілія
6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР
7. 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа
8. Santos Express Train Lodge, Моссел-Бей, ПАР
9. Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни
10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама