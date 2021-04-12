Топменеджери "Сумиобленерго" вивели в тінь понад 80 мільйонів, – СБУ

Служба безпеки України викрила корупційні схеми у товаристві "Сумиобленерго", до яких причетне керівництво. Топменеджери вивели у тінь понад 80 мільйонів гривень.

За попередньою версією, керівництво компанії мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Роботи врегулювали відповідними державними документами.

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Що виявила СБУ

Встановили, що організатори фактично не виконали 60% робі т. Гроші за нібито їх виконання перерахували на рахунки комерційних структур. Таким чином з підприємства вивели понад 80 мільйонів гривень.

т. Гроші за нібито їх виконання перерахували на рахунки комерційних структур. Таким чином з підприємства Крім того, протягом 2017 – 2020 років посадовці "Сумиобленерго" провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Через цю оборудку прибутки компанії могли вивести на 195 мільйонів гривень через підконтрольні комерційні структури. Щоправда, цю інформацію ще перевіряють.

Наразі СБУ також ініціювала перевірку інформації, що збитки від оборудок менеджменту "компенсувались" штучним підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

У керівництва провели обшуки

Під час обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах структур вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

Також наклали арешти на рахунки підрядних організацій. Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних та повернення грошей.



Обшуки у керівництва компанії / Фото СБУ