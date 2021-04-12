Топменеджери "Сумиобленерго" вивели в тінь понад 80 мільйонів, – СБУ

Служба безпеки України викрила корупційні схеми у товаристві "Сумиобленерго", до яких причетне керівництво. Топменеджери вивели у тінь понад 80 мільйонів гривень.
Джерело:СБУ
За попередньою версією, керівництво компанії мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Роботи врегулювали відповідними державними документами.
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Що виявила СБУ
- Встановили, що організатори фактично не виконали 60% робіт. Гроші за нібито їх виконання перерахували на рахунки комерційних структур. Таким чином з підприємства вивели понад 80 мільйонів гривень.
- Крім того, протягом 2017 – 2020 років посадовці "Сумиобленерго" провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Через цю оборудку прибутки компанії могли вивести на 195 мільйонів гривень через підконтрольні комерційні структури. Щоправда, цю інформацію ще перевіряють.
- Наразі СБУ також ініціювала перевірку інформації, що збитки від оборудок менеджменту "компенсувались" штучним підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.
У керівництва провели обшуки
Під час обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах структур вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.
Також наклали арешти на рахунки підрядних організацій. Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних та повернення грошей.
Обшуки у керівництва компанії / Фото СБУ