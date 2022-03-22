Топовий бізнес США підтвердив Байдену, що готовий "підривати російську воєнну машину"

У США 16 найбільших компаній в кількох галузях, зокрема енергетичній, харчовій і виробничій, готові "підривати російську воєнну машину".

Про це їхні гендиректори заявили 21 березня під час зустрічі з американськими високопосадовцями. До обговорення приєднався президент Джо Байден.

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Вони підтвердили Адміністрації готовність продовжувати накладати великі витрати на Путіна, щоб підірвати російську воєнну машину та підтримати народ України, одночасно вживаючи конкретних дій, щоб пом'якшити зростання цін для американських споживачів, спричинене діями Путіна,

– повідомили у Білому домі.

Учасники також обговорили необхідність спільної роботи над розв'язанням проблем на глобальних ринках і ланцюгах поставок, особливо для:

енергоносіїв і сільськогосподарських товарів,

визначення альтернативних джерел постачання ключових товарів.

Приватний сектор і адміністрація зобов'язалися тісно комунікувати та координувати зусилля надалі.

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