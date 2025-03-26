Ситуація на Торецькому напрямку: Росія кинула війська з інших напрямків і тисне усіма засобами
- Російська армія перекинула підрозділи на Торецький напрямок, зокрема 150 мотострілецьку дивізію, для посилення атак.
- На Торецькому напрямку зафіксовано 26 бойових зіткнень, росіяни використовують FPV-дрони, артилерію та тактичну авіацію для руйнування логістичних шляхів.
Російська армія, попри "перемир'я", продовжує атакувати на фронті. Непроста ситуація, зокрема, на Торецькому напрямку.
Туди росіяни перекинули додаткові сили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.
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Росія тисне на Торецькому напрямку усіма засобами
За словами Дмитра Запорожця, у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" наразі більшість штурмів відбувається на Торецькому напрямку.
Як за даними ОТУ, так і за підрахунками Генштабу, за попередню добу станом на ранок 26 березня було зафіксовано 26 бойових зіткнень. Росіяни атакували в районі Торецька та неподалік Диліївки й Кримського.
Ворог активно намагається тиснути на позиції сил оборони. Долучилися туди підрозділи 150 мотострілецької дивізії з інших напрямків,
– розповів речник ОТУ "Луганськ".
Він також додав, що ворог активно застосовує усі засоби тиску на українські позиції, у тому числі FPV-дрони та артилерію.
Також росіяни руйнують логістичні шляхи на Торецький напрямок з допомогою своєї тактичної авіації.