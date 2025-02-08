Потужний "бадабум": у Торецьку бійці увірвалися до укріплень ворога і лишили вибухові "сюрпризи"

Українські бійці у Торецьку провели контрдиверсійну операцію та залишили російським окупантам вибуховий "сюрприз".

Бойову операцію провели бійці батальйону спеціальних операцій "Еней" та бригада "Хижак". Відповідним відео вони поділилися в п’ятницю, 7 лютого, у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 8 лютого

У Торецьку бійці заклали вибухівку на ворожу позицію

На оприлюднених кадрах видно, як спецпризначенці увірвалися на своєму бронеавтомобілі прямо на позиції, які використовував ворог, залишивши йому мінімум часу для якоїсь реакції.

Після цього вони швидко заклали в місцях скупчення загарбників вибухівку.

Результат? 00:46 Потужний "бадабум", який перекреслив плани росіян використовувати ці будинки як базу для своїх диверсійних груп,

– зазначили українські бійці.

Українські бійці заклали вибухівку на ворожу позицію: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно на територію одного з підприємств Торецька прорвалася група російських загарбників. Вони засіли в будівлях. "Вибивати" окупантів випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley і групі зачистки з бійців спецпідрозділу Нацполіції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно, – ворожу групу знищено.