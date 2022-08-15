Нічого страшного не сталося, – Семиволос про зростання товарообігу Туреччини та росії
Туреччина та росія домовилися про тісну співпрацю в економічній сфері. Американське видання Bloomberg оприлюднило інформацію, що Анкара свідомо вихваляється торговельним бумом з росією.
Однак нічого особливого у торговельних відносинах 2 країн не відбулося. Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
До теми Блискавична реакція Заходу: які наслідки для Туреччини може мати співпраця з росією
"Нічого страшного там немає. На тлі заяв про те, що вони мають збільшити обсяг товарообігу до 100 мільярдів доларів, повідомлення Bloomberg виглядають дрібницями", – зазначив Семиволос.
Немає якихось грандіозних цифр"
За словами директора Центру близькосхідних досліджень, у всьому світі був спад торгівлі, пов'язаний з пандемією COVID-19. Зараз показники повертаються на рівень "докоронавірусних часів".
Те, що ми спостерігаємо збільшення обсягів товарообігу між Туреччиною і росією, – це абсолютно очевидний факт. Але там немає якихось грандіозних цифр, від яких паморочиться голова. Якщо хтось подумав, що раптом Туреччина чи росія знайшли якийсь супердефіцитний продукт, який коштує величезні гроші й максимально йде на ринок, то нічого такого немає,
– наголосив Семиволос.
"Туреччина виграла на авіації"
Він зазначив, що росія та Туреччина ведуть торгівлю за тим же асортиментом, який був раніше. Хоча є сфери, у яких Анкарі вдалося збільшити свої прибутки.
Туреччина виграла на авіації. Країна використовується як хаб для польотів росіян за кордон. Відповідно, зросли послуги турецьких авіаліній та аеропортів,
– сказав Семиволос.
За іншими ж напрямками торгівлі особливих змін не відбулося.
"Турки як продавали помідори, так і далі це роблять. За всіма іншими позиціями є зростання, але воно не таке вже й суттєве", – додав директор Центру близькосхідних досліджень.
Ігор Семиволос проаналізував відносини Туреччини та росії: дивіться відео
Туреччина і росія домовилися про співпрацю: коротко
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган та кремлівський диктатор владімір путін 5 серпня провели переговори у Сочі. Зустріч тривала 4 години.
- Після зустрічі із путіним турецький лідер заявив, що у Туреччині 5 банків запроваджують російську платіжну систему "Мір".
- росіяни у відповідь на потужні санкції Заходу вирішили вимагати платити їм за енергоносії рублями. Туреччина погодилася платити за частину російського газу у рублях.