Мита проти всіх країн: Трамп збирається піти на небезпечний для США крок

Президент США Дональд Трамп вже 2 квітня хоче запровадити мита проти всіх країн. Нічого особливо доброго з цього не буде.

Про це 24 Каналу розповів речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, американська економіка вже дещо сповільнилася.

До теми Найбільше обмеження за століття: як від мит Трампа постраждає економіка США

Від дії Трампа постраждають союзники

Як наголосив Добрянський, від такого рішення Трампа сильно постраждають союзники. Вороги Сполучених Штатів на кшталт Росії тільки й хочуть того, аби зв'язок США з іншими партнерами став слабшим.

Тарифи будуть поганими не лише для американської економіки. Але й загалом для всесвітньої. Особливо для наших союзників,

– сказав Добрянський.

Сполучені Штати загалом починають віддалятися від союзників та концентруються на своїх справах. Це впливає не лише на економіку, але й на військову співпрацю тощо.

Додамо, аналітики Goldman Sachs, яка є однією з найбільших інвестиційних компаній у світі, збільшили ймовірність того, що у наступні 12 місяці в економіці США станеться рецесія, до 35%. Все пов'язують через можливі дії Трампа щодо тарифів найближчими днями. На цьому тлі в ЄС розглядають варіант, аби повністю закрити власний ринок для американських товарів. А щорічний обсяг імпорту та експорту між США та ЄС становить 900 мільярдів євро.