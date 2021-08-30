"Тьорки" Медведчука з Льовочкіним: Путін ставить на місце свого наймита на прохання кума

Російська Федерація розширила санкції на ще кількох українців. І з якогось дива запровадила їх також проти родини Льовочкіних – Сергія та його сестри Юлії, які обидвоє є народними депутатами від ОПЗЖ, яка в Україні є фактично так званою російською 5 колоною.

Тобто Москва фактично запровадила санкції проти своїх же наймитів. Але навіщо вона таке зробила? Варіантів в мене, як мінімум, 2.

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"Санкції проти своїх"

Варіант перший – ці "санкції проти своїх" – це класична ФСБшна операція прикриття, бо направду нікому ті санкції від Москви не шкодять. Але Льовочкін отримає право говорити, що "от бачте, я свій, я українець, навіть Росія проти мене санкції запроваджує". Звісно, мало хто в таку казочку повірить, але з прицілом на майбутнє, зважаючи, що в українців досить коротка пам'ять, то може так статися, що така от спроба "легалізації" російського агента впливу може таки спрацювати.

Санкції попросив сам Медведчук

Й другий варіант, як так сталося, що проти депутатів ОПЗЖ Росія впроваджує санкції – так це тому, що про санкції на Льовочкіна попросив свого кума сам Медведчук. А усе тому, що в ОПЗЖ давно вже не все гаразд, можна сказати, що від самого початку вони були наче кішка з собакою. Здружились та спільну політсилу створили лише тому, що в них в обох один-єдиний спільний кремлівський хазяїн.

Але тепер, коли Медведчук втратив в Україні свою медіаімперію, то він став і Льовочкіну, і Бойкові взагалі не цікавим.

Навіть шкідливим через свою токсичність, їм зараз реально було б значно вигіднішим Медведчука з ОПЗЖ вигнати й самим там хазяйнувати.

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Медведчук це чудово розуміє, тому він міг, так би мовити, вдарити на випередження. Він міг попросити свого кума Путіна запровадити проти Льовочкіна російські санкції, щоб у такий спосіб його чи то налякати, чи то просто до тями привести і втримати його від розвалу ОПЗЖ.

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Яка із цих 2 версій відповідає дійсності – сказати важко, можливо, навіть, що і обидві, адже вони не суперечать одна одній. Але чесно кажучи, сам факт того, що в ОПЗЖ нині такі от "тьоркі" відбуваються, то Бойко може або забрати собі те ОПЗЖ, вигнавши Медведчука, або може сам звідти піти й свою окрему з Льовочкіним політсилу створять. Все це не може мене не тішити, адже будь-які труднощі та негаразди, які спіткають проросійські політсили, нам українцям лише на користь.