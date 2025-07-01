Сезон торнадо на півдні України: у мережі показали вітряні вихори на Херсонщині та в Миколаєві

Спека на півдні України продовжує дивувати місцевих незвичайними природними явищами. Цього разу смерчі помітили в Херсонській області та Миколаєві.

Відповідними кадрами в середу, 16 липня, поділилися голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін і місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Раніше синоптики попереджали, що влітку смерчі можуть виникати внаслідок грозових фронтів і сильного нагрівання повітря. Такі природні явища все частіше спостерігають на півдні України.

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Вихор у Миколаєві: дивіться відео

Нагадаємо, 14 липня смерч також зафіксували на Одещині, поблизу траси Київ – Одеса. Він підіймав догори пил і рослинність, однак не спричинив руйнувань і не дістався населених пунктів.

До слова, 9 липня вітряний вихор помітили також у Львівській області. Стовп здіймався на кілька десятків метрів угору.