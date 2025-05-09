Дерева виривало з коренем, а дахи летіли: страшне відео торнадо з Павлограда
- У Павлограді 9 травня пройшов потужний ураган, який зривав дахи, вибивав вікна і виривав дерева з коренем.
- У мережі його вже назвали торнадо.
- Через негоду впало багато дерев і були обірвані електричні дроти.
Увечері 9 травня в соцмережах поширили інформацію про негоду в Дніпропетровській області. Її називають по-різному – торнадо, ураган, смерч. 24 Канал зібрав деталі.
Синоптики попереджають, що торнадо в Україні бачитимуть частіше.
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Що відомо про торнадо на Дніпропетровщині
Місцем, де вирувала негода, називають Павлоград. Звідти надсилають фото наслідків.
Негода наробила лиха в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналів
Є і відео природного явища.
ЗМІ пишуть, що ураганний вітер зривав дахи, розбивав вікна та виривав з коренем дерева. Це мало місце в Павлограді та його околицях.
Момент бурі потрапив на відео. Дивитися його справді страшно, адже вітер з легкістю зриває дахи будинків уздовж вулиці.
Ураган у Павлограді 9 травня: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)
На жаль, найбільше постраждали будинки, які вже були пошкоджені російськими обстрілами.
Потужний ураган, що пронісся Павлоградом, завдав значних руйнувань у районі, який і без того постраждав від попередніх російських атак. У будинках зірвало дахи, подекуди – вибило вікна. Особливо сильно постраждали конструкції, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів,
– повідомили місцеві ЗМІ.
Оскільки впало багато дерев, то було складно проїхати. Рятувальники різали їх.
Наслідки негоди в Павлограді: дивіться відео
Також через негоду обірвало дроти. Та світло вже потроху повертають.