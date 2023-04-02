Кадри неначе з фільму про апокаліпсис: моторошні торнадо пронеслись США, понад 20 загиблих

США продовжують сколихувати моторошні торнадо. Стихія, яка пронеслася через південні та середньо-західні регіони США, руйнувала все на своєму шляху та забирала життя.

За даними ЗМІ, торнадо вбили кілька десятків мешканців США. Також відомо, що десятки зазнали поранень. Розповідаємо далі, що відомо про моторошні наслідки стихії.

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Кількість жертв може рости

Попередньо мовиться про понад 20 людей, в яких стихія забрала життя. Але ця цифра може зрости.

За наявними даними, щонайменше 5 людей загинули в Арканзасі. Тіла виявили рятувальники під час розбирання завалів, які спричинив торнадо у п'ятницю, 31 березня.

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В Іллінойсі офіційні особи повідомили про 4 загиблих, а в Індіані – про 3. Департамент охорони здоров'я Теннессі підтвердив, що стихія забрала життя 7 людей в окрузі Макнейрі, що на кордоні з Міссісіпі. Тим часом директор Агентства з надзвичайних ситуацій штату Теннессі Патрік Шихан зауважив, що кількість постраждалих і пошкоджених будівель у кількох регіонах усе ще не визначена.

Моторошна стихія насувається: дивіться відео

Коронер в окрузі Медісон, штат Алабама, Тайлер Берріхілл повідомив, що загинула 90-річна Ові Ласатер. Торнадо зруйнував її оселю. Про ще одну смерть повідомили журналісти Fox News. Вона сталася в окрузі Понтоток, що в сусідньому штаті Міссісіпі.

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Також відомо про смерть трьох людей в окрузі Кроуфорд, що в Іллінойсі. Їх дістали з-під завалів житлового будинку, повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій штату.

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Крім того, загинув 50-річний чоловік у Бельвідері, що на півночі Іллінойсу. Сталося це після обвалення даху у театрі, в якому на той момент перебувало 260 людей. Високопосадовець з управління надзвичайними ситуаціями в окрузі Бун Ден Заккард повідомив, що у суботу, у результаті інциденту постраждали 40 людей.

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Ще одна людина загинула в окрузі Сассекс, що у штаті Делавер. Тоді у ніч на суботу регіоном пронеслася серія потужних штормів.

Негода зносить усе на своєму шляху

Слід зауважити, що Національна метеорологічна служба у суботу попередила про грози. Вони насувалися на східну третину Сполучених Штатів. Синоптики зауважили, що це може стати причиною відключення електроенергії, а також повалення дерев вітром. До слова, його пориви могли сягати швидкості у 100 кілометрів на годину.

Офіційні особи повідомляли, що смерчі зривали дахи та стіни з багатьох будинків в Арканзасі. Вони також перевертали автівки, повалили дерева та лінії електропередач у Літл-Році та на значних територіях на схід і північний схід від столиці штату.

Зауважимо, що тиждень тому смертоносний торнадо спустошив містечко Роллінг-Форк у штаті Міссісіпі. Він зруйнував багато з 400 будинків громади, а також забрав життя 26 людей.