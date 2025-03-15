У США вирував сильний торнадо: є загиблі та поранені люди
- У США потужний торнадо вразив центральні та південні штати, загинуло щонайменше 19 людей, а тисячі залишилися без електрики через пошкодження інфраструктури.
- Губернатори кількох штатів попереджають про можливість нових торнадо, а в Джорджії оголошено надзвичайний стан, влада закликає населення бути готовими до сильного вітру та можливих руйнувань.
Центральні та південні штати США накрило потужне торнадо. Шторм, що вирував протягом ночі, завдав значної шкоди в Елліотті та інших американських містах. Через негоду загинули щонайменше 19 людей.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал NBC News. У деяких штатах повідомляється про ризик виникнення нових торнадо.
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У США торнадо завдав руйнувань, люди дістали поранення
У США виникли сильні вітри, які принесли багато руйнувань. Внаслідок торнадо є загиблі та постраждалі.
- У Міссурі через негоду загинули щонайменше 11 людей. Потужний шторм охопив широку смугу Середнього Заходу та Півдня. Вітер завдав пошкоджень інфраструктурі, внаслідок цього 316 тисяч людей залишилися без світла.
- В Арканзасі через нічний шторм загинули троє людей, а 29 – дістали поранення.
- Четверо людей загинули під час сильного торнадо в районі Амарілло, що в Техасі.
- В Оклахомі загинула одна людина. Вона заїхала в сильне задимлення від лісових пожеж, що палали в штаті.
У США торнадо завдав масштабних пошкоджень / Фото із соцмереж та Суспільного
Губернатори Міссурі, Іллінойса, Арканзаса, Міссісіпі, Індіани та Кентуккі повідомили, що в штатах можуть розпочатися нові торнадо. До сильного вітру також можуть додатися блискавки та град.
У Джорджії через негоду оголосили надзвичайний стан. Влада закликає місцевих жителів бути готовими до ще більшого посилення вітру.
Наслідки урагану в окрузі Елліот, штат Міссісіпі: відео
Окрім цього метеослужби прогнозують додаткову загрозу торнадо "значної" інтенсивності. Внаслідок цього сильні руйнування можуть статися в долинах Нижньої Міссісіпі та Теннессі, центрального узбережжя Американської затоки та на південному сході США.
Експерти радять на випадок повторного шторму мати запас їжі, води, одягу та медикаментів, а також шукати укриття у підвалі або внутрішній кімнаті без вікон.
Нагадаємо, востаннє сильний смертоносний торнадо пронісся штатом Оклахома в США 28 квітня 2024 року. Він призвів до загибелі чотирьох осіб, щонайменше 100 людей було поранено.