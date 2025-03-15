У США вирував сильний торнадо: є загиблі та поранені люди

Центральні та південні штати США накрило потужне торнадо. Шторм, що вирував протягом ночі, завдав значної шкоди в Елліотті та інших американських містах. Через негоду загинули щонайменше 19 людей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал NBC News. У деяких штатах повідомляється про ризик виникнення нових торнадо.

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У США торнадо завдав руйнувань, люди дістали поранення

У США виникли сильні вітри, які принесли багато руйнувань. Внаслідок торнадо є загиблі та постраждалі.

У Міссурі через негоду загинули щонайменше 11 людей. Потужний шторм охопив широку смугу Середнього Заходу та Півдня. Вітер завдав пошкоджень інфраструктурі, внаслідок цього 316 тисяч людей залишилися без світла.

В Арканзасі через нічний шторм загинули троє людей, а 29 – дістали поранення.

Четверо людей загинули під час сильного торнадо в районі Амарілло, що в Техасі.

В Оклахомі загинула одна людина. Вона заїхала в сильне задимлення від лісових пожеж, що палали в штаті.

У США торнадо завдав масштабних пошкоджень / Фото із соцмереж та Суспільного

Губернатори Міссурі, Іллінойса, Арканзаса, Міссісіпі, Індіани та Кентуккі повідомили, що в штатах можуть розпочатися нові торнадо. До сильного вітру також можуть додатися блискавки та град.

У Джорджії через негоду оголосили надзвичайний стан. Влада закликає місцевих жителів бути готовими до ще більшого посилення вітру.

Наслідки урагану в окрузі Елліот, штат Міссісіпі: відео

Окрім цього метеослужби прогнозують додаткову загрозу торнадо "значної" інтенсивності. Внаслідок цього сильні руйнування можуть статися в долинах Нижньої Міссісіпі та Теннессі, центрального узбережжя Американської затоки та на південному сході США.

Експерти радять на випадок повторного шторму мати запас їжі, води, одягу та медикаментів, а також шукати укриття у підвалі або внутрішній кімнаті без вікон.

Нагадаємо, востаннє сильний смертоносний торнадо пронісся штатом Оклахома в США 28 квітня 2024 року. Він призвів до загибелі чотирьох осіб, щонайменше 100 людей було поранено.