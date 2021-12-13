Торнадо в США: ще 8 людей загинули на фабриці свічок

У штаті Кентукі, що в США, пронісся торнадо. У час негоди на фабриці свічок Mayfield Consumer Products у Мейфілді були люди. Попередньо відомо про загибель 8 осіб.

Ще 8 зникли безвісти. На момент лиха на фабриці перебувало понад 100 людей.

До теми Торнадо у США подолав майже 400 кілометрів: його жертвами могли стати понад 100 людей

У Штатах на фабриці загинули 8 людей

Робітники фабрики Mayfield Consumer Products були всередині приміщення, коли пронісся торнадо. Адже вони працювали в нічну зміну.

Відомо, що у будівлі було 110 людей. Відразу після лиха вдалось евакуювати 40 осіб. Рятувальники вважали дивом виживання решти.

Вісім людей загинули, ще вісім – вважаються зниклими безвісти. Понад 90 людей вже знайшли,

– повідомила місцева влада.

Представник фабрики Боб Фергюсон розповів, що багато співробітників заховалися від торнадо в укритті. Коли ж ураган вщух, то пішли додому.

"Через вимкнення електрики та відсутність стаціонарного телефону з ними спершу було важко зв'язатися", – заявив Фюргюсон.

Наразі рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти.

Тонадо зруйнувало фабрику та забрало життя 8 людей / Фото АР

Коротко про торнадо в США

10 – 11 грудня в США пронісся торнадо. Негода зачепила 5 штатів – Арканзас, Іллінойс, Міссурі, Теннессі та Кентуккі.

Губернатор штату Кентуккі Енді Бешер заявив, що торнадо тягнеться щонайменше 200 миль, тобто понад 320 кілометрів. За даними експертів, мовиться про понад 400 кілометрів.

Попередньо відомо, що внаслідок стихійного лиха загинуло 84 людини. Однак припускають, що число жертв може зрости до 100 людей.

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