У США вирують руйнівні торнадо: знищено сотні будинків, є постраждалі
Джерело:CNN
В штатах Небраска, Техас і Айова у США вирують руйнівні торнадо. За словами метеорологів, 27 квітня негода досягла свого піку, проте шторми, через які виникає торнадо, продовжиться і в неділю, 28 квітня.
Попередження про небезпеку оголошено в штатах від Мічигану до Техасу. За словами рятівників, цьогоріч системи оповіщення спрацювали відмінно, тому вдалося уникнути великої кількості постраждалих.
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У США торнадо наробили лиха
Найбільш постраждалими регіонами наразі вважають Омаха у Небрасці та Поттаваттам у Айові. Тут внаслідок стехійного лиха зафіксовано декілька потерпілих, а також пошкоджено сотні будівель та інфраструктура міст.
У Поттаваттамі постраждали чотири. Там пошкоджено близько 120 житлових будинків та порушена робота підприємств. У Омасі поранені двоє осіб.
Руйнівне торнадо у США: дивіться відео
У Лінкольні, що в штаті Небраска, вітер був такої сили, що зривав дахи з будинків. Також частина автомагістралі I-80 була заблокована перекинутими авто. Відомо, що поблизу міста Вейверлі торнадо зіштовхнув кілька вагонів поїзда з рейок.
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Де очікуються нові торнадо
Метеорологи попереджають, що головні небезпеки, пов'язані з поточною негодою, є грози, сильні пориви вітру, сильний град і потенційні торнадо. Наразі вони прогнозуються в містах Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Даллас, Мілуокі, Чикаго і Остін.
За словами рятівників, у цьому році вдалося уникнути значної кількості постраждалих, адже системи оповіщення спрацювали на відмінно.
Як виникають торнадо
Утворення торнадо починається, коли гаряче і вологе повітря з нижніх шарів атмосфери змішується з холодним повітрям вище.
Це об'єднання створює нестабільні умови, що призводять до формування воронки, що опускається з грозової хмари до землі.
Інші стихійні лиха
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