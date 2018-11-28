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      Тоттенхем – Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Тоттенхем – Інтер прогноз букмекерів
      Тоттенхем – Інтер прогноз букмекерів / FourFourTwo

      У середу, 28 листопада, англійський "Тоттенхем" прийматиме на власному полі італійський "Інтер". Це буде матч п'ятого туру Ліги чемпіонів.

      "Тоттенхем" невдало розпочав Лігу чемпіонів, чим ускладнив собі завдання вийти з групи. "Шпорам" необхідно перемагати "Інтер" з різницею у два м'ячі та згодом обігрувати "Барселону", щоб кваліфікуватися у плей-офф. Наразі букмекери вірять тільки в локальний успіх лондонців. PariMatch дає на перемогу англійців коефіцієнт – 1.67. Такий самий коефіцієнт у William hill. "Фаворит спорт" оцінив шанси на успіх команди Маурісіо Почеттіно – 1.70.

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      Шанси "Інтера", який не проти зіграти внічию, значно менші. "Фаворит спорт" та William hill дають на звитягу підопічних Лучано Спаллетті коефіцієнт 5.00. Ще менше вірить в успіх "нерадзуррі" PariMatch. Ця букмекерська контора дає на перемогу гостей з Мілану коефіцієнт 5.20.

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      Букмекери не вірять у те, що гра може завершитися мировою, яка так потрібна італійцям. Ймовірність нічиєї William hill оцінює коефіцієнтом 4.00. "Фаворит спорт" дає на нічию коефіцієнт 3.95. У  PariMatch таке завершення матчу оцінили коефіцієнтом 4.10.

      Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Інтер" відбудеться у середу, 28 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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