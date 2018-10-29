Тоттенхем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч

Матч між "Тоттенхемом" та "Манчестер Сіті" у понеділок, 29 жовтня, стане одинм із центральних у 10-у турі АПЛ. Переглянути його в Україні можна буде онлайн та по телевізору.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55. Сама гра розпочнеться о 22:00.

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Також дивитися гру "Тоттенхем" – "МанСіті" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчів на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у понеділок, 29 жовтня. Початок матчу о 22:00. Перед матчем "МанСіті" посідає третю сходинку і відстає від лідера "Ліверпуля" на три очки. "Тоттенхем" йде на п'ятій позиції. Відставання від "МанСіті" складає лише два очки. У випадку перемоги, саме "шпори" піднімумься на третє місце.