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      Тоттенхем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч

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      Тоттенхем – Манчестер Сіті дивитися онлайн
      Тоттенхем – Манчестер Сіті дивитися онлайн

      Матч між "Тоттенхемом" та "Манчестер Сіті" у понеділок, 29 жовтня, стане одинм із центральних у 10-у турі АПЛ. Переглянути його в Україні можна буде онлайн та по телевізору.

      Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55. Сама гра розпочнеться о 22:00.

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      Також дивитися гру "Тоттенхем" – "МанСіті" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчів на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

      Нагадаємо, матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у понеділок, 29 жовтня. Початок матчу о 22:00. Перед матчем "МанСіті" посідає третю сходинку і відстає від лідера "Ліверпуля" на три очки. "Тоттенхем" йде на п'ятій позиції. Відставання від "МанСіті" складає лише два очки. У випадку перемоги, саме "шпори" піднімумься на третє місце.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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