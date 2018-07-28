Tour de France-2018. Дюмулен виграв етап з індивідуальною гонкою
28 липня відбувся 20 етап престижної велогонки Tour de France-2018.
В індивідуальній гонці з роздільним стартом переміг француз Том Дюмулен. 27-річний спортсмен проїхав індивідуальну гонку протяжністю в 31 км за 40 хвилин і 52 секунди.
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Трохи до перемоги не вистачило британцям зі Sky Крісу Фруму і Гарейнту Томасу.
У загальному заліку лідерство зберіг Томас, який практично гарантував собі перемогу, другий Дюмулен. На третю позицію знову піднявся Фрум, який потіснив Пріможа Рогліча з Team Lotto NL-Jumbo.
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Джерело: 24 Канал
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