Tour de France-2018. Дюмулен виграв етап з індивідуальною гонкою

28 липня відбувся 20 етап престижної велогонки Tour de France-2018.

В індивідуальній гонці з роздільним стартом переміг француз Том Дюмулен. 27-річний спортсмен проїхав індивідуальну гонку протяжністю в 31 км за 40 хвилин і 52 секунди.

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Трохи до перемоги не вистачило британцям зі Sky Крісу Фруму і Гарейнту Томасу.

У загальному заліку лідерство зберіг Томас, який практично гарантував собі перемогу, другий Дюмулен. На третю позицію знову піднявся Фрум, який потіснив Пріможа Рогліча з Team Lotto NL-Jumbo.

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