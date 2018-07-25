Tour de France-2018. 17-ий експериментальний етап виграв Кінтана

15 липня відбувся 17-й етап багатоденної велогонки Tour de France-2018. Перемогу здобув гонщик Movistar Найро Кінтана.

Етап був найкоротшим та експерементальним – 65 км. Велогонщики уперше стартували в порядку позицій, які посідали у генеральній класифікації. Змагання проходили на гірському маршруті Баньєр-де-Люшон – Сен-Ларі-Сулан з набором висоти в 3100 м.

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Кінтана на останній горі вищої категорії разом з Рафалом Майкою втік від групи генеральщиків і швидко наздогнав проміжного лідера Танел Кангерта. Колумбійцеві залишалося скинути з колеса втомлених попутників, з чим він без проблем впорався. Додатковим бонусом для Кінтани стало переміщення на п'ятий рядок у загальному заліку.

Томас Герайнт зберіг жовту майку лідера генеральної класифікації. Його співвітчизник і партнер по команді Кріс Фрум з другої позиції опустився на третю. Його місце посів голландець Том Дюмулен з Team Sunweb.