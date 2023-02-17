У МВС представили оновлений склад керівництва

Уряд України призначив одразу п'ятьох нових заступників міністра внутрішніх справ, а також державного секретаря МВС України. Останню посаду тепер обіймає Інна Ящук, яка раніше виконувала обов'язки Держсекретаря МВС.

Тепер Ящук відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також, серед іншого, координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.

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Крім того, Кабмін перепризначив двох заступників:

Богдана Драп'ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою України та парламентськими комітетами й координуватиме роботу сервісних центрів МВС. Також на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.

Майора поліції Катерину Павліченко, яка координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.

Серед призначених також є троє нових заступників міністра:

Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, а відтепер відповідатиме, серед іншого, за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВ.

який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, а відтепер відповідатиме, серед іншого, за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВ. Генерал поліції третього рангу Василь Тетеря , який до призначення заступником міністра внутрішніх справ обіймав посаду заступника Голови Національної поліції. Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державної авіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.

, який до призначення заступником міністра внутрішніх справ обіймав посаду заступника Голови Національної поліції. Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державної авіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС. Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Що відомо про заміни у МВС

На жаль, ці кадрові призначення мають трагічний підтекст. На початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася трагедія – вертоліт ДСНС впав на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, зокрема дитина та керівництво МВС, яке перебувало на борту гвинтокрила.

Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС. Причини трагедії розслідуються досі.

Тим часом уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС. Пізніше, на засіданні Верховної Ради ухвалили рішення, що Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Після цього Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС та призначив нових.