Трагедія в Кривому Розі: через російську атаку загинув автомеханік, якого не дочекалась дружина
- У результаті ракетного удару Росії по Кривому Рогу загинув 48-річний автомеханік Віталій Куцепал, про що його дружина дізналась від колеги.
- 4 квітня в Кривому Розі оголошено день жалоби за жертвами ракетного удару, внаслідок якого загинуло четверо людей.
Увечері 2 квітня Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок чого загинув 48-річний автомеханік Віталій Куцепал. Його не дочекалась вдома дружина Анастасія, яка дізналась про трагедію від колеги.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг". Увечері 2 квітня Росія завдала цілеспрямованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, внаслідок якого загинув 48-річний автомеханік Віталій Куцепал.
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Російський обстріл забрав життя автомеханіка в Кривому Розі
Трагічну новину дружина загиблого дізналася від його колеги, який подзвонив їй після обстрілу.
Він працював автомеханіком. Через російський обстріл так і не повернувся додому,
– йдеться у дописі.
Після ворожої атаки Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків обстрілу. На одній з них було видно руку загиблого Віталія серед уламків і руйнувань.
Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що 4 квітня в місті буде оголошено день жалоби за жертвами цього ракетного удару, внаслідок якого загинули чотири людини.