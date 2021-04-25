Трагедія у лікарні Багдада: главу МОЗ відсторонили, владі дали 24 години на розслідування

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі дав владі країни 24 години, щоб представити перші результати розслідування моторошної пожежі у багдадській лікарні. Окрім того, політик відсторонив з посади міністра охорони здоров'я Іраку.

Свої посади також втратили деякі працівники лікарні Ібн аль-Хатіб. У ніч з 24 на 25 квітня там загинули щонайменше 82 пацієнти. Також відомо про понад 100 постраждалих.

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Недбалість у таких питаннях не є помилкою, а злочином, за який відповідають усі недбалі сторони,

– наголосив прем'єр-міністр Іраку.

Мустафа аль-Кадхімі також розповів, що 28 жертв були підключеними до апаратів ШВЛ. У цих людей не було шансу врятуватися.

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