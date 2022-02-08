Трагедія у Покровську: в пожежі згоріли батько та 2 дітей
Джерело:Поліція Донецької області
У Покровську, що на Донеччині, сталась моторошна трагедія. У пожежі загинув батько, його 2-річна донька та 12-річний син. Матір дітей опинилась у лікарні.
Усі обставини та можливі причини пожежі розслідують правоохоронні органи. Попередньо встановили, що займання сталось через несправне пічне опалення у приватному будинку.
До теми На Прикарпатті спалахнула пожежа на нафтохімічному підприємстві
Інформація про пожежу надійшла вночі
Інформація про пожежу у приватному секторі надійшла вночі, близько 03:20. На місце події одразу прибули рятувальники та машина швидкої допомоги.
Матір потрапила до лікарні
Під час ліквідації пожежі знайшли тіла 2 дітей: віком 2 та 12 років. Також загинув їхній 34-річний батько. Матір зараз госпіталізована, лікарі кажуть, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
У поліції розповіли, що родина на обліку в поліції та соціальних службах Покровська не перебувала.
Читайте також В офісі компанії Mary Kay в Києві була пожежа
Останні великі пожежі в Україні: коротко
- У Кременчуці спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Довелось евакуювати багато людей.
- У Львові сталась пожежа у Шевченківському гаю. У музеї повністю вигоріла хата під очеретом.
- Також зайнялась одна з кімнат у гуртожитку Харківської політехніки.
- В Одесі з пожежі вогнеборці врятували 2 дорослих і 14-річну дитину. З вогню евакуювали 7 людей.