Трагедія на Прикарпатті: 3-річна дитина загинула у ставку
15 вересня 2021 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:"Галка"
У селі Малий Рожин, що на Прикарпатті, у ставку втопилася дівчинка 2018 року народження. Сталося це ввечері 14 вересня у приватному господарстві.
Як розповіли правоохоронці, до медиків звернулися батьки дитини. Вони й виявили малечу у ставку.
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Лікарі намагалися реанімувати маля, але всі старання виявилися марними. Відомо, що рідні на момент трагедії були вдома. Поліція Івано-Франківщини розслідує обставини трагедії.
Вже розпочали кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок". Тіло дитини направили на експертизу, аби з'ясувати остаточну причину смерті дитини.Зверніть увагу! Статистика утоплень в Україні продовжує рости. У період із січня по кінець липня на водоймах загинули понад 900 людей.
На жаль, смерть на воді серед дітей в Україні трапляється нерідко. До прикладу:
- у Дніпрі 8 серпня загинула дитина в аквапарку на Набережній Перемоги. Батьки 9-річного хлопчика в момент трагедії "відпочивали" на барі.
- А 10 серпня 8-річна дівчинка ледь не потонула на морі в Одесі. Дитина втратила свідомість у воді – її на берег витягнула мати.