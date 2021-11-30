Трагедія на шахті у Росії: знайшли тіла 20 осіб – це гірники та рятувальники

Жертвами вибуху метану на шахті "Листвяжна", що на Кузбасі, стала 51 людина. Тіла 18 гірників та 2 рятувальників знайшли. 41 потерпілий досі перебуває у лікарні.

Мовиться про тих 20 загиблих, тіла яких ще не встигли підняти на поверхню. Про це повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв.

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Тіла досі перебувають у шахті

Проте наразі, каже місцева влада, жертв вибуху не можна підняти на поверхню. Цього не дозволяє зробити "ситуація з газом у копальні". Транспортування тіл призупинили, а рятувальників в черговий раз вивели на поверхню.

В робочій групі доповіли, що наразі співробітники МНС обстежити 36 кілометрів гірничих виробок, залишилось – ще 5.

Рятувальників знову вивели на поверхню

До цього рятувальники знайшли ще 18 тіл гірників, проте вони теж у шахті – через метан.

Поки що на аварійній ділянці проводять заходи з дегазації, аби знизити концентрацію метану. Це зніме загрозу вибуху і до пошуку тіл знову приступлять.

Зросла кількість потерпілих

Як повідомляють російські ЗМІ, знову зросла кількість постраждалих – до 96. З них аж 43 – рятувальники, що займались пошуковою операцією. У лікарні перебуває 41 потерпілий.

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