Трагедія на Вінниччині: потяг на смерть збив 15-річну дівчину

На Вінниччині, у Хмільницькому районі, під вантажним потягом загинула 15-річна дівчинка. Поліція розслідує обставини трагедії.

Інцидент трапився 14 жовтня приблизно о 18:40 на залізничній колії у селищі Залізничне Козятинської територіальної громади. Поліція відкрила кримінальне провадження через наїзд на пішохода.

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Що відомо про трагедію на Вінниччині

У поліції Вінницької області повідомили, що за попередньо інформацією слідства, 15-річна дівчина перебігала колії у невстановленому місці. Її намагались врятувати медики, однак від отриманих травм вона померла у лікарні.

Правоохоронні органи проведуть низку експертиз, аби встановити усі обставини події. Досудове розслідування здійснюють за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

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