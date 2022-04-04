Більшість натискає. Є меньшість. Яка каже, що там є невинні. І що якщо ми зробимо так, то станемо в один ряд із Путіним.

Читайте також Росія запланувала для українців новий Голодомор

Не тільки Путін

Але Буча… Там не було Путіна особисто. Там були оці прості росіяни. Чи прості кадирівці. Глибинний народ. Який і породив Путіна. Це не Путін наказує їм убивати, це вони раді зробити так, щоб на чолі їх країни стояв такий нелюдь. Путін породження Росії, а не Росія породження Путіна.

Те, що прийшло до нас за наказом Путіна, – то варварське зло, середньовічна навала. Ми бачили, що відбувається, коли нема сил у суспільства чинити опір. Коли немає власної держави і власної армії. Тепер більше людей розуміє афганців, які тікали на шасі літаків з Кабула. Вони тікали від темряви.

Темряви, яку ми побачили на фото з Бучі. Темряви, яку несуть із собою "прості росіяни" куди б вони не приходили. Таліби і росіяни відображають різні сторони тієї самої темряви. Не людської. Зомбі з минулого. Яке намагається затягнути тебе у свою могилу. Яке виступає проти простої людської гідності. Проти тих самих цінностей, які звикли називати європейськими іза які воюють і гинуть українці.

Кожен росіянин винен

Так, в Росії може є люди, які б не робили такі звірства. Які б не вбивали і не катували людей у Бучі, не бомбили б Маріуполь, не відправляли ракети на українські міста. Хтось, бо це призводить до санкцій і порушує їх особистий комфорт. А хтось – тому що дійсно проти звірств.

Але такі люди залишаються в Росії. Вони лишаються там. І беруть на себе колективну відповідальність. Бо нема сьогодні морального вибору лишатися в Росії. Є купа пояснень креативного класу, чому вони не можуть поїхати. Чому їм це не зручно. Але то лише компроміс із совістю. На якій вони йдуть. Є окремі люди, які виходять на протест. Потім сидять у в'язниці. А потім знов живуть у Росії. Бо поїхати не зручно. Не комфортно.

Не зручно – коли когось катують у підвалі. Не зручно – коли когось гвалтують у власному домі. Не зручно – коли когось вбивають просто заради забавки….

Кожен росіянин винен. На кожному, хто лишається в Росії є кров і сльози українців. Всі, хто лишається в Росії є співучасниками злочину. Як усі німці були співучасниками звірств Гітлера. І це навіть не про податки, бо вага кожного росіянина мізерна і режим живиться ресурсами, а не людським потенціалом. Це про співучасть, про моральний компроміс із злочинами, які кояться і від його імені. Вони готові миритися із цим.