У трагічній ДТП на Вінниччині загинув 7-річний хлопчик

У Вінницькій області 7 листопада сталася смертельна ДТП, у якій загинув 7-річний хлопчик. Водночас в результаті аварії травмувалася жінка.

Того ж дня о 15:48 Служба порятунку 101 отримала повідомлення про те, що на автошляху М-12, поблизу села Кароліна Вінницького району сталася аварія. 28-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням.

Зверніть увагу Водій в'їхав у дерево: на Волині в аварії загинули 3 людей

Загиблого деблокували за допомогою спецобладнання

За попередніми даними, водій допустив з'їзд автомобіля на узбіччя та зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП загинув 7-річний хлопчик та постраждала 45-річна жінка, зазначили у поліції.

Після прибуття на місце інциденту рятувальники міста Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблого та постраждалу з транспортного засобу.

До проведення відповідних аварійно-рятувальних робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 5 працівників з особового складу та один спецавтомобіль.

Моторошна ДТП поблизу села Кароліна: дивіться відео з інстаграму vinnitsya_dtp

Смертельні ДТП в Україні: останні новини