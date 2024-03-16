Трагічний удар по Одесі: відомо ім'я постраждалого рятувальника, чиє фото розлетілося мережею

Росія напередодні цинічно вдарила по Одесі ракетою. Коли на місце приїхали працівники ДСНС та швидка, то окупанти вдарили вдруге.

На момент другого прильоту на місці перебував рятувальник Олександр Донцов. Його фото 15 березня облетіли всю мережу – працівник ДСНС зазнав поранень, проте вижив.

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Що відомо про рятувальника, чиє фото облетіло мережу

На фото – Олександр Донцов. Пожежник-рятувальник. Він один з тих, хто сьогодні (мовиться про 15 березня – 24 Канал) потрапив під ракетний обстріл в Одесі. Зазнав поранень, але вижив,

– заявила Ірина Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що Олександр Донцов – один з багатьох українських рятувальників, які роблять свою роботу кожного дня та попри все.

"А ще у нього є донька Анастасія, 9 років", – розповіла Верещук.

Рятувальники показали фото з місця трагедії

Коротко про трагічну атаку по Одесі