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Трагічно загинув чоловік на Львівщині: жахливі деталі

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Трагічно загинув чоловік на Львівщині
Трагічно загинув чоловік на Львівщині / Фото з вільних джерел

У середу, 14 березня, близько 15:00 поблизу села Воля-Гомулецька трагічно загинув чоловік.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

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Відомо, що потяг смертельно травмував чоловіка.

Правоохоронці попередньо встановили, що на перегоні Дубляни – Рясне машиніст побачив чоловіка, який сидів на колії. На сигнали поїзда він жодним чином не відреагував,
– йдеться у повідомленні.

Через наїзд потяга 46-річний мешканець Жовківського району чоловік загинув на місці. Тіло потерпілого направили на експертизу.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За порушення правил безпеки винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.

До слова, керівник управління захисту економіки Нацполіції в Сумській області у стані алкогольного сп'яніння став учасником конфлікту в потязі сполученням Київ - Одеса. Перебуваючи у вагоні, чоловік почав стріляти з травматичного пістолета.

Теги: Жертви Кримінальні новини Новини Львова залізниця
Джерело: 24 Канал
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