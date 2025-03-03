"Скажу все як є": Дональд Трамп анонсував "великий вечір"

В соцмережі американського президента з'явився допис-анонс. Він стосується вечора 4 березня. 24 Канал передає деталі.

Оскільки в наступному дописі Трамп згадав Україну та Путіна, є імовірність, що мова піде про мир в Україні, Зеленського та інші теми. Але достеменно зрозуміти, що він мав на увазі, не можна. Бо під словом "великий" може ховатися будь-що.

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Що за великий вечір анонсував Трамп

Як і завжди, лідер США викладає свої думки пафосно і без деталізації.

Завтрашній вечір буде великим. Я скажу все як є,

– написав він.

Анонс Трампа / Скриншот з соцмереж

У наступному дописі ідеться про традиційну критику в бік демократів – і неочікувано про Україну та Путіна.

"Єдиний президент, який не віддав ні клаптика української землі путінській Росії, – це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте, коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!" – сказано там.

Особливо знущально звучать слова про фейкові новини. Адже відомо, що в команді Трампа дуже багато конспірологів, а перевірка фактів і боротьба з дезінформацією більше не є складовою державної політики.

Наприклад, конспіролог Кеш Патель тепер очолює ФБР. Він доручив Конгресу розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів, надіслані в Україну".

А директоркою Національної розвідки призначили Тулсі Габбард, яка вірить в "біолабораторії" в Україні. Це призначення шокувало розвідувальну спільноту.