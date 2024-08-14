Трамп збрехав у інтерв’ю Маску щонайменше 20 разів, зокрема й про допомогу Україні, – CNN

Чинний кандидат у Президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску. У ньому колишній президент збрехав щонайменше 20 разів.

Про це повідомляє американське видання CNN. Зокрема, Дональд Трамп в інтерв'ю збрехав Маску щодо військової підтримки нашій державі від Сполучених Штатів.

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Трамп збрехав у інтерв'ю Маску мінімум 20 разів

Як пише CNN, Трамп безапеляційно наводить "факти", які неодноразово спростовували у США раніше. Водночас кандидат у президенти Сполучених Штатів заявив, що європейські країни занадто мало допомагають Україні. За його словами, США у порівнянні з союзниками з Європи допомагають нашій державі набагато більше.

Колишній президент США запевнив, що у межах американської військової допомоги в Україну відправили 250 мільярдів доларів, в той час, як європейські країни нібито близько 71 мільярд. Однак насправді, як зазначає видання, допомога європейських країн перевищує допомогу від США вдвічі.

Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки. Згідно з ними, з кінця січня 2022 року до червня 2024 року ЄС виділив Україні не менше ніж 205 мільярдів доларів допомоги, тоді як США надали приблизно 108 мільярдів доларів. Також Європа переплюнула США у допомозі, яку фактично було відправлено.

Можна отримати різні загальні показники, якщо використовувати різну методологію підрахунків. Але у будь-якому разі твердження Трампа про те, що США надали набагато більше допомоги Україні, ніж Європа, не відповідають дійсності,

– йдеться у матеріалі.

Трамп також каже, що "рівень злочинності у США зашкалює". Насправді згідно з попередніми даними від ФБР, насильницькі та майнові злочини у США за останні два роки суттєво скоротилися. Тому, радше за все за останні роки рівень злочинності не змінився взагалі, хоча насправді він навіть дещо знизився.

Ба більше, американський експрезидент стверджує, що в країні "найгірша інфляція за останні 100 років". Втім, у червні 2022 року рівень інфляції у США досяг піка в 9,1%. Такий же рівень фіксувався у 1981 році, тобто "далеко не за 100 і навіть не за 48 років". По-друге, з червня 2022 інфляція у США різко знизилася й у липні 2024 року становила 3,2%.

Також Трамп заявив, що його опонентка на виборах Камала Гарріс "хоче звільнити всіх ув'язнених, які перебувають під вартою, і деякі з цих хлопців дійсно погані". Ця заява Трампа, як і низка інших, стосувалась імміграційної політики США, і зазначені слова експрезидента не відповідають дійсності.

За його словами, за часів Байдена "понад 20 мільйонів людей прибули до США, і більшість з них прибули з в’язниць, із психіатричних закладів, і ба більше, вони божевільні". Вже "20 мільйонів" є значним перебільшенням, зазначає CNN і додає, що взагалі про прибуття з в’язниць та психлікарень немає підстав говорити.

Зазначається, що Дональд Трамп погано орієнтується як у внутрішніх справах США, так і у зовнішній політиці, і як приклади видання наводить його слова, що у "Венесуелі їхня злочинність скоротилася на 72%". Однак, як наголошує CNN, така кількість брехні фіксується попри те, що судові справи Трампа та його заяви стосовно них лишили осторонь.