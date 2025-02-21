За місяць президентства Трамп вже 29 разів "прогнувся" під Путіна, – Politico

Дональд Трамп знову прийшов до влади із закликом "Зробимо Америку великою знову". Свідомо чи ні, але американський президент з моменту інавгурації 29 разів зробив те, що від нього хотів Путін.

Через дії Дональда Трампа США втрачають статус лідера демократичного світу. Американський президент дедалі більше догоджає російському диктатору, передає 24 Канал із посиланням на The Politico.

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Коли Трамп порадував Путіна

Трамп неодноразово вихвалявся, що має хороші стосунки із очільником Кремля. З огляду на його вчинки за останній місяць він дуже хоче посилити "дружбу" із воєнним злочинцем.

Майже через три роки після невиправданого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Трамп вирішив, що настав час відновити прямий контакт із Путіним і подзвонив йому.

Трамп після телефонної розмови подякував Путіну, наче він заслуговує на повагу. "Я хочу подякувати президенту Путіну за його час...Ми обидва згадали велику історію наших націй, і те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні. Ми погодилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного, – сказав він.

Трамп заявив, що йому "б хотілося" бачити Росію знову в G7.

Очільник США допустив збереження за Путіним окупованих териорій України. Міністр оборони Піт Гегсет відкинув мету України повернути всю територію, яку Росія захопила з 2014 року, як "нереалістичну". Гегсет також дав Путіну те, що він хотів, заявивши, що Україну не візьмуть до НАТО.

Президент США заявив про те, що Росія захопила багато української території, тому вона зараз тримає "козирі" в руках на мирних переговорах.

Поступка бажанню Путіна щодо відсутності місії НАТО в Україні: Гегсет заявив, що будь-які війська з країн НАТО, які можуть бути відправлені в Україну, не будуть підпадати під дію "статті 5" Альянсу, в якій йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всіх.

США виключили введення американських військ в Україну.

США закликали Європу, яка покладається на американський захист з 1945 року, дбати про себе самостійно.

Американці провели переговори з росіянами у Саудівській Аравії 18 лютого. Трамп надав Путіну щедрі поступки щодо НАТО і території України до того, як переговори навіть почалися. Він міг би вимагати припинення вогню від Росії як умову для перших переговорів між найвищими дипломатами обох сторін. Він цього не зробив.

Переговори у Ер-Ріяді відбувалися без України. Сталося те, проти чого виступав Зеленський: долю України вирішували без неї.

Європу також не залучили до переговорів у Ер-Ріяді. Також американці виключили її "фізичну" участь у діалозі про закінчення війни в Україні.

Трамп сказав, що війну почав Зеленський. Насправді, війну почала Росія, але з того часу намагається перекласти відповідальність на Зеленського. Тепер Білий дім заявляє те ж саме.

Трамп сказав, що Зеленський некомпетентний. У такий спосіб він підіграв Кремлю, який заперечує легітимність Зеленського, аби дестабілізувати Україну.

Президент США майже не критикував Путіна.

Трамп заявив, що Путіна можна довіряти і він хоче миру. Можливо, він забув всі випадки, коли Росія казала, що не збирається нападати.

США закликають до виборів в Україні. Росія любить вибори в сусідніх країнах, тому що може втручатися в процес і отримати шанс встановити вигідний їй уряд.

За Трампа відбулося скасування фінансування спостерігачів за виборами та кібер-агентств: тільки людям, які є прихильниками вільної й справедливої демократії, подобається, коли за виборами стежать на предмет втручання.

Трамп назвав Зеленського "диктатором".

Трамп заявив, що можна говорити про майбутні американо-російські "інвестиційні" угоди.

Кремль давно звинувачує фінансовані США неурядові організації в підготовці "кольорових революцій", зокрема Майдану-2014. Тепер команда Трампа припинила фінансування демократичних програм, скорочуючи USAID.

Трамп бореться з ідеологією соціальної справедливості, а Путін має схожі погляди, зокрема щодо прав трансгендерів.

Трамп заявив, що Європі потрібно взяти себе в руки, щоб зупинити неконтрольовану міграцію. Його віце-президент Венс здійснив повну атаку на континент майже з усіх питань під час своєї першої промови на Мюнхенській конференції з безпеки минулого вікенду. Це, ймовірно, було музикою для вух Путіна.

Віцепрезидент США Венс підтримав перемогу проросійського кандидата в президенти Румунії Каліна Джорджеску.

Венс здійснював нападки на Німеччину за її намагання захиститися від ультраправих. "Якщо ви боїтеся своїх власних виборців, то Америка нічого не може для вас зробити", – сказав віцепрезидент Трампа.

Друг Трампа – Ілон Маск – активно підтримує та виступає на мітингах проросійської партії AfD на виборах у Німеччині.

Ілон Маск підтримав партію Reform UK у Британії, лідер якої (Найджел Фарадж) неодноразово висловлювався схвально про Путіна.

Чиновники з адміністрації Трампа вилучили всі "проукраїнські" формулювання у проєкті заяви G7 щодо 3-річниці великої війни в Україні.

Перемігши на виборах, Трамп дуже догодив Кремлю.

Трамп натякнув, що не дуже заперечував би, якби конституція його країни була змінена таким чином, щоб дозволити йому залишитися на третій термін на посаді президента.