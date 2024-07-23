І Трамп, і Гарріс хочуть підняти рейтинг: чи можуть США зняти обмеження на удари по Росії
Нещодавно знову розпочалась дискусія, що Україні необхідно отримати дозвіл від США для атак по території Росії. Ймовірно, це рішення вдасться пришвидшити зважаючи на потребу кандидатів у президенти підняти свій рейтинг серед виборців.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зазначивши, що у команді Камали Гарріс є радники, які відстоюють українську позицію. На його думку, політика Байдена призвела до ускладнення ситуації на українському фронті.
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Рейтинг кандидатів у США
Романенко зазначив, що 70% виборців у Сполучених Штатах Америки вважають, що підтримка України є важливою. Команди обох кандидатів на майбутніх виборах у США працюють, щоб здобути голос кожного американця.
І Дональд Трамп і Камала Гарріс хочуть підняти свій рейтинг. У кожного із кандидатів є свої прихильники, проте є і ті, хто ще не обрав за кого голосувати. Обидва політики боротимуться за ці голоси,
– висловився військовий експерт.
На думку генерал-лейтенанта у відставці, план, який нещодавно опублікував Борис Джонсон щодо припинення війни в Україні, є спробою Трампа зрозуміти позицію та ставлення суспільства до мирних перемовин із Росією.
Допомогу Україні для своєї передвиборчої кампанії можуть використовувати команди Гарріс і Трампа, що, безумовно, буде вигідно нашій державі,
– наголосив Ігор Романенко.