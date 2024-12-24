Путін намагатиметься створити максимум проблем: чи зможе Трамп вплинути на завершення війни

Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч із Владіміром Путіним. Метою цього, ймовірно, є бажання якомога швидше завершити російсько-українську війну. Диктатор може використати це для власної вигоди.

Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що війна має завершитись у 2025 році. Він пояснив, що це вказує на готовність говорити на цю тематику, адже ще у 2023 році таких заяв не було.

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"Влада говорила про кордони 1991 року, але зараз ми розуміємо, що змінюється парадигма сприйняття та з'являється бачення завершення війни", – сказав політолог.

Вплив Трампа на завершення війни в Україні

На думку Тараса Семенюка, перемога Дональда Трампа на виборах у США пришвидшує завершення війни на території України.

Немає інших аргументів, щоб війна продовжувалась на роки. Трамп заявляв про готовність сприяти цьому,

– наголосив він.

Проте Семенюк вважає, що поки новообраний президент США офіційно не вступив на посаду, то він не може робити якихось кроків щодо реалізації ідеї припинення бойових дій на території України.

Важливо! Політолог Максим Джигун зазначив, що зустріч Трампа з Путіним є майже неминучою і може відбутися на нейтральній території, наприклад у Туреччині чи Казахстані. Для Трампа це шанс показати себе як "короля угод". Путін сигналізує про бажання переговорів, але наполягає, щоб ініціатива йшла від США, що дозволило б йому уникнути вигляду сторони, яка поступається.

Трамп не може вести офіційні переговори з Росією чи зустрічатись з Путіним до інавгурації 20 січня 2025 року.

"Заяви, які зараз робить Трамп це просто слова, пошук якихось кулуарних точок дотику. Це може означати, що з моменту набуття повноцінної влади процеси завершення війни можуть пришвидшитись", – висловився політолог.

Він припустив, що це не означатиме завершення війни за 24 години, але робота щодо досягнення цієї мети розпочнеться.

Маємо розуміти, що до 20 січня 2025 року Путін намагатиметься створити максимум проблем нам з вами, для того, щоб підняти свої ставки. Він розуміє, що на нього звертають увагу та хочуть з ним говорити,

– додав Тарас Семенюк.