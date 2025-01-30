Стенографісти не встигають записувати за Трампом: Білий дім придумав рішення

Білий дім думає розширити штат стенографістів. Адже ті, хто наразі записують слова чинного президента, просто не встигають це робити.

Про це пише 24 Канал з посиланням на AP. Трамп не тільки багато говорить, але й уже підписав безліч указів – найбільше за всю історію президентів США.

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У Білому домі шукають рішення, як допомогти стенографістам

Журналісти вказують, що ця зміна є однією з найпомітніших змін після "чотирьох років відносної тиші Джо Байдена". Трамп буквально затоплює людей лавиною слів. Але робить це не просто так.

Трамп жадає бути в центрі уваги і краще за більшість політиків розуміє, що увага – це форма влади. Він говорить майже безперервно з початку свого другого терміну, заглушаючи голоси незгодних і змушуючи своїх опонентів боротися за те, щоб бути почутими,

– констатують в AP.

Чиновники з Білого дому анонімно повідомили медійникам, що думають найняти додатковий персонал. Зараз відповідальні за транскрибування публічних виступів президента не встигають записувати всі слова. Попри те, що стенографія – це система записів, яка дає змогу кількома знаками записати ціле слово, фразу або й речення.

"У день інавгурації стенографістів було понад 22 тисячі, а потім ще 17 тисяч, коли Трамп відвідав місця катастроф у Північній Кароліні та Каліфорнії. Цього достатньо, щоб напружити слух і пальці навіть найвідданішого стенографіста", – мовиться в матеріалі.

До слова, один з указів Трампа передбачає реформу шкільної освіти у США.