Стенографісти не встигають записувати за Трампом: Білий дім придумав рішення
- Трамп прагне бути в центрі уваги, розуміючи, що це форма влади.
- Він говорить майже безперервно, що ускладнює роботу стенографістів.
Білий дім думає розширити штат стенографістів. Адже ті, хто наразі записують слова чинного президента, просто не встигають це робити.
Про це пише 24 Канал з посиланням на AP. Трамп не тільки багато говорить, але й уже підписав безліч указів – найбільше за всю історію президентів США.
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У Білому домі шукають рішення, як допомогти стенографістам
Журналісти вказують, що ця зміна є однією з найпомітніших змін після "чотирьох років відносної тиші Джо Байдена". Трамп буквально затоплює людей лавиною слів. Але робить це не просто так.
Трамп жадає бути в центрі уваги і краще за більшість політиків розуміє, що увага – це форма влади. Він говорить майже безперервно з початку свого другого терміну, заглушаючи голоси незгодних і змушуючи своїх опонентів боротися за те, щоб бути почутими,
– констатують в AP.
Чиновники з Білого дому анонімно повідомили медійникам, що думають найняти додатковий персонал. Зараз відповідальні за транскрибування публічних виступів президента не встигають записувати всі слова. Попри те, що стенографія – це система записів, яка дає змогу кількома знаками записати ціле слово, фразу або й речення.
"У день інавгурації стенографістів було понад 22 тисячі, а потім ще 17 тисяч, коли Трамп відвідав місця катастроф у Північній Кароліні та Каліфорнії. Цього достатньо, щоб напружити слух і пальці навіть найвідданішого стенографіста", – мовиться в матеріалі.
До слова, один з указів Трампа передбачає реформу шкільної освіти у США.