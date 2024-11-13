Ветеран армії США назвав кілька причин, чому Трамп не завершить війну за 24 години

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну, яку Росія розпочала проти України, за 24 години. Це зовсім не просте завдання, адже багато чого залежить від рішень Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США Раян МакБет, зазначивши, що є кілька причин, чому Трампу буде складно швидко завершити російсько-українську війну. Одним з ускладнень може стати те, що кремлівський диктатор не погодиться на перемовини, адже лише у стані війни він може залишитись при владі у Росії.

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Найбільший страх Трампа

Раян МакБет висловив думку, що найбільшим страхом Дональда Трампа є не Росія, а Китай.

Кім Чен Ин спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Якщо США не може підтримати Україну, яка має залізничне сполучення із Польщею, то Тайвань тим більше,

– сказав він.

Ветеран армії США припустив, що Китай слідкує за рішенням США щодо України й на основі цього збирається ухвалити рішення про вторгнення у Тайвань. Це може відбутись у 2027 або 2028 році. Все залежатиме від того, як Захід реагуватиме на російсько-українську війну.

Зверніть увагу! Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що обрання Трампа може дозволити США посилити санкційний тиск на Китай. За його словами, Пекін, який економічно підтримує Росію, має всі важелі, щоб натиснути на Путіна і змусити його завершити агресію проти України.

Як діятиме Трамп

Ймовірно, Дональд Трамп запропонує Путіну піти на перемовини для припинення бойових дій на території України. Новообраний президент, на думку Раяна МакБета, надасть Україні достатню кількість зброї, щоб Росія у майбутньому знову не наважилась на агресію.

Але я не думаю, що Трампу швидко вдасться припинити війну, зателефонувавши до Путіна,

– підкреслив він.

Є велика ймовірність, що кремлівський диктатор відмовиться від будь-яких пропозицій щодо перемовин з Україною. Ветеран армії США зазначив, що Трамп у відповідь на це може значно збільшити військову допомогу для ЗСУ та надати всі необхідні дозволи для ударів по території Росії.

"Допомога Україні триватиме доти, доки Путін не погодиться на угоду Трампа", – висловився він.