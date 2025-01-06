Через намір Трампа купити Греландію у Данії змінили королівський герб

Король Данії Фредерік, який перебуває на троні менше року, змінив королівський герб. На ньому став помітнішим символ Гренландії. Це може бути повʼязано із заявами новообраного президента США Дональда Трампа про наміри купити цю територію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian. Зазначається, що протягом 500 років на попередніх данських королівських гербах були зображені три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією протягом 1397 – 1523 років.

До теми Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія та Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

В оновленій версії на гербі корони були прибрані та замінені на більш помітних білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах і печатках, елементи якого датуються ХІІ століттям, "зміцнює авторитет співдружності". Там пояснили, що три корони були вилучені, "оскільки більше не є актуальними".

Старий (ліворуч) та новий королівський герб Данії / фото: The Guardian

Син Трампа їде до Гренландії

Міністр закордонних справ Гренландії Міннгуак Клейст підтвердив мовнику DR, що син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший прибуде до Гренландії у вівторок, 7 січня. Владу Гренландії заздалегідь поінформували про його приїзд.

Повідомляється, що це буде приватний візит. Жодного запиту на зустріч з урядом не було, підкреслили у МЗС Гренландії.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово озвучував ідею придбання Гренландії. Тому Данія анонсувала значне збільшення фінансування оборони в Гренландії. Республіканець навіть згадав про цей намір у різдвяному привітанні. За його словами, місцеві жителі нібито хочуть бачити американську присутність на острові.