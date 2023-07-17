Укладу угоду за один день, – Трамп розповів, як змусить Зеленського та Путіна до переговорів

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує з'являтися у публічному просторі з досить дивними заявами. Цього разу він запевнив, що знає як посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів.

Своїм дивним планом Дональд Трамп поділився під час інтерв'ю. За його словами, він прагне змусити Зеленського та Путіна до переговорів, якщо виграє президентські вибори у 2024 році.

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Як Трамп хоче змусити до переговорів

Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома,

– каже Трамп.

Журналістам він розповів, що скаже Зеленському та Путіну, щоб війна в Україні завершилася. Здається, Трамп зараз перебуває у країні рожевих єдинорогів й абсолютно не відстрілює ситуації.

Отже, Зеленському Трамп сказав би: "Досить. Ви повинні укласти угоду". Мабуть, переконаний він, цієї фрази буде достатньо.

Тим часом Путіну Трамп, якщо стане президентом США, буде погрожувати. Причому додатковим озброєнням України. Кумедно це слухати від людини, яка критикувала передачу танків нашій державі.

Я б сказав Путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми (дамо Україні – 24 Канал) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день,

– хизується Трамп.

Нагадаємо, що напередодні Трамп уже заявляв про завершення війни за 24 години. Тоді його заяву розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Трамп мав шанс завершити війну

Глава держави підкреслив, що Трамп розкидається заявами про завершення війни за 24 години так, наче має подібний досвід. Водночас Зеленський нагадав, що він був президентом, коли тривала війна на Сході, і що чомусь тоді він нічого не зробив.

Я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але, мабуть, мав якісь інші пріоритети,

– різко сказав Зеленський.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна не підтримає мир шляхом територіальних поступок. І якби Трамп запропонував такий варіант, то отримав би відмову.