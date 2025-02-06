Чи можливо реалізувати божевільний план Трампа щодо переселення палестинців

Фантазії Трампа на тему Сектора Гази, як в принципі інші подібні твердження, якими він щедро ділиться з журналістами, дуже далекі від реальності.

План чи фантазія Трампа

Про спосіб мислення президента США Дональда Трампа вже багато хто писав, не буду повторюватися. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

До теми Сектор Гази – руїна: що задумав Трамп і куди хоче виселити 2 мільйони палестинців

Почнемо з того, що жодна арабська країна не погодиться на трансфер. Жодна. Навіть найбільш проамериканська.

Друге, а хто буде його здійснювати переселення палестинців з Сектора Гази? Ізраїльтяни? Вони це роблять вже півтора року, і що? Може, скажете, вони ще не починали? Та, ні. Все що Ізраїль міг зробити для знищення Сектори Гази – він зробив. Чи вирішило це проблему? Ні.

Значить, це мають бути американські війська? Ви собі уявляєте, американські війська висаджуються в Газі, і здійснюють там етнічну чистку? Чудовий приклад для майбутніх поколінь арабів для закріплення антиамериканізму на генному рівні.

А скільки американських солдатів загине там під час цієї операції? Чи ви думаєте їх будуть зустрічати з квітами? В принципі, нинішнє керівництво можливо так і уявляє собі цю картину, адже ЦРУ для них зайва організація, яка заважає жити у світі фантазій.