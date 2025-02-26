Ціна питання – 5 мільйонів доларів: Трамп пропонує продавати громадянство США

Дональд Трамп запропонував скасувати візову програму для іноземних інвесторів. Натомість він пропонує запровадити"золоті карти" вартістю 5 мільйонів доларів, які б відкрили шлях до американського громадянства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп пропонує продавати громадянство США

Трамп заявив журналістам, що хоче замінити програму "EB-5", яка дозволяє іноземним інвесторам стати постійними жителями США. Як і відома "зелена картка", ця програма надає дозвіл на проживання в Америці з перспективою швидкого отримання громадянства. Натомість Трамп пропонує програму із "золотими картками".

Для довідки. Віза "EB-5" дозволяє іноземним інвесторам жити у США, вести бізнес та створювати нові робочі місця. Цю програму запровадив Конгресом ще у 1990 році, щоб стимулювати економіку шляхом створення нових робочих місць.

Ба більше, "золоту картку" можна буде купити за фіксованою ціною.

Ми будемо продавати "золоті картки". Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько 5 мільйонів доларів,

– заявив Трамп.

Він додав, що "золота картка" надаватиме ті ж привілеї, що й "зелена", а також це буде швидкий шлях до отримання американського громадянства. Ба більше, на запитання журналіста, чи зможуть купити "золоті картки" російські олігархи, Трамп впевнено відповів, що росіяни також матимуть таку змогу. Ба більше, президент США заявив, що особисто знає кількох олігархів з Росії, які б радо скористувалися цією можливістю.

Трамп повідомив, що хоче запустити продаж "золотих карток" десь за 2 тижні. Президент США розраховує, що зможе продати "мільйони таких карток".

"З юридичного погляду, це абсолютно легально", – вважає Трамп.

Крім того, міністр торгівлі США Говард Лутнік підтримав ідею Трампа, назвавши програму "EB-5" "нісенітницею та шахрайством".