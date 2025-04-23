Є підстави думати, що до 30 квітня Трамп планує укласти мир, – політолог

Однією з ключових дат, коли Дональд Трамп планує укласти мир між Україною та Росією, є 30 квітня. До цього дня, який є символічним для президента США, залишився рівно тиждень.

Основна причина – команді Трампа важливо продемонструвати "100 перемог за 100 днів" його президенства. Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Чому Трампу важливо укласти мир до 30 квітня

Якщо подивитися на риторику команди Трампа – їхні публічні виступи, позиціонування, візуальні образи – очевидно, що створюється культ особистості. Жоден політик чи чиновник, дотичний до його адміністрації, не може дозволити собі говорити про Трампа інакше, ніж у привабливому для нього світлі. Це – частина внутрішньої ідеології. Його буквально і фігурально "обожнюють", дякують Богові за нього – і роблять це публічно.

Кремль дуже добре розуміє, що Трампу важливо укласти мир до 30 квітня, тому намагається грати на його емоціях. Не випадково помічник глави Кремля Владімір Мединський заявив, що "мирний план" чинного президента США увійде до підручників історії. Це – не просто слова. Це комплімент, продуманий хід, щоб створити контраст: мовляв, Росія готова укласти договір, а Україна – ні.

Але тут важливий момент: і наша команда, і європейці його розуміють. Лестощі, які любить Трамп, – це загроза для самого Путіна, бо він не може не грати в цю гру через складну економічну ситуацію. Останні новини свідчать, що російська економіка в рецесії.

Саме тому стабілізація для Москви зараз критично важлива. І водночас з'являються ознаки, що радикальне крило у Кремлі тимчасово притихло. Навіть риторика Путіна стала м'якшою – він уже не згадує юридичні перешкоди для переговорів з Володимиром Зеленським, хоча натяки ще лунають. Мовляв, треба скасувати деякі укази президента України.

Проте в цілому Кремль вже ухвалив, нехай і неформально, рішення рухатися до певного "стопу". І це не тільки воля самого Путіна – там діє так званий "колективний Путін", тобто група впливових фігур, що формує ключові рішення.

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Проте не можна виключати відновлення бойових дій. До цього потрібно бути готовими. Завдяки зусиллям української сторони вдалось уникнути вимоги Росії щодо зменшення чисельності армії – навіть Кремль прибрав це питання з порядку денного. Вже не йдеться про повернення до Стамбульських домовленостей.

У мене є підстави вважати, що до 30 квітня справді може відбутись щось значуще – Трамп може укласти мир,

– пояснив Валерій Клочок.

Це дата, до якої усі – команда Трампа, Європа, Кремль – хочуть йому догодити. Бо його вплив на світову економіку – реальний. Навіть товарообіг між Китаєм та Росією в першому кварталі просів на 8%.

Отже, Трамп планує укласти мир до 30 квітня з однієї простої причини – на сайті Білого дому потрібно розмістити "100 перемог". Якщо Путін поставить його в незручне становище, то відносини Москви з Вашингтоном стануть критично складними.