З приходом на посаду президента Дональд Трамп публічне висловлює бажання закінчити війну. Це є великою зміною риторики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Холмана В. Дженкінса-молодшого в газеті The Wall Street Journal.

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Як Трамп перевернув глобальну психологію

За словами Дженкінса, від аналітиків зараз лунають дуже суперечливі думки. Якщо раніше Путін був цинічним і самозбереженим, то зараз він керується історичними та ідеологічними мотивами.

Дехто каже, що припинення вогню дозволить Путіну переозброїтися та відновити війну. Однак інші кажуть, що Путіну 72 роки і його війна – це провал. Його внутрішні союзники, не кажучи вже про китайців, не допустять ще однієї спроби. Ще деякі аналітики кажуть, що намагатися прочитати Путіна – це дурна справа.

Він такий кагебістський, навіть від самого себе приховує свої справжні наміри. Зрештою, рекомендована політика Заходу залишається незмінною в усіх випадках: продовжуйте тиск, поки пан Путін не вирішить, що його шлях став неспроможним,

– пише коломніст.

Кореспондент також вказує на велику зміну, яку світ має помітити, – це передача влади, що відбулася у США 20 січня. На зміну Байдену прийшов Трамп, який "перевернув глобальну психологію з ніг на голову, просто заявивши, що Америка хоче, щоб війна закінчилася швидко і без зволікань".

Дженкінс-молодший наголошує, що Джо Байдена змінив найшокуючий захоплювач і користувач влади в мирний час з часів Ендрю Джексона. За його словами, Трамп перевернув глобальну психологію, просто сказавши, що Америка хоче, щоб війна була врегульована і швидко.