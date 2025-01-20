Хоче зробити сюрприз, – республіканець заінтригував планами Трампа щодо Путіна

Уже з 21 січня Дональд Трамп офіційно повертається у Білий дім. Одним із пріоритетних питань для нового президента США стане протидія Росії не лише у нафтових питаннях.

Трамп готує й інші сюрпризи для Владіміра Путіна, які точно не сподобаються кремлівському диктатору. Детальніше про наміри Трампа 24 Каналу розповів громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус

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Як діятиме Трамп щодо Путіна

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться уже 20 січня. Після того, як Дональд Трамп офіційно обійме посаду президента США у нього буде кілька пріоритетних завдань. Серед них не лише боротьба з корупцією, але й здобуття першості у видобутку нафти.

Ціль Трампа – "задушити" Путіна на нафтовому ринку, що він успішно показував ще у свою першу каденцію. Трамп хоче опустити ціну на нафту до 40 чи навіть 30 доларів – і він це зробить,

– наголосив Борис Пінкус.

Звісно, іншою важливою темою для Дональда Трампа стане війна Росії проти України. Республіканець переконує, що новообраний президент США у жодному випадку не буде "здавати" українські території Росії.

"У Трампа є завдання – повернути територію України в межах кордонів, які визнані міжнародною спільнотою. Як цього досягнути, він поки не каже і правильно робить. Він просто хоче зробити сюрприз – хороший для нас, а для Путіна – отруйний, який його знищить", – підкреслив Пінкус.

За словами політика, Трамп не поспішатиме йти на зустріч з Владіміром Путіним. Це станеться у випадку, якщо російський диктатор піде на умови американського лідера.

"Умова Трампа – перемир'я, яке буде справедливим. Справедливість – це кордони 1991 року. Але з першого разу так не вийде, буде заморожування, я впевнений. Про це сьогодні говорять представники Трампа з пропутінським оточенням", – зауважив республіканець.

Водночас, за словами політика, президенту України Володимиру Зеленському важливо стояти на тому, що жодні переговори неможливі без гарантій безпеки для України. Лише вони можуть стати підґрунтям для діалогу. Пінкус також додав, що є інформація, що український лідер може приїхати до США 25 січня, і на зустрічі з Трампом це обов'язково потрібно буде обговорити.