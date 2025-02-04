Чому зустріч із Трампом буде перемогою для Путіна

Дональд Трамп не проти зустрітися з Владіміром Путіним, ба більше, таку можливість не відкидає і російський диктатор. Зустріч може стати можливістю для очільника Кремля показати свою силу.

Ймовірно, є немало місць, де можуть зустрітися Трамп і Путін. Як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, це взагалі не є проблемою, інше питання полягає в тому, якими будуть наслідки такого спілкування.

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Путін може переграти Трампа

"Для Путіна це однозначно буде перемогою, бо його головне завдання – повторити Ялтинську чи Тегеранську конференції, коли Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ", – сказав Ігор Яковенко.

Саме в такому форматі Путін хоче представити зустріч з Трампом. Вона тільки засвідчить, що він перемагає, є успішним, бо з ним говорять найвпливовіші люди світу.

До того ж є ще одна проблема для Трампа й для всього цивілізованого світу. Мовиться про те, що під час особистої зустрічі Путін зможе переграти Трампа. Він досвідчений майстер з вербування. Лестощі в бік нового президента США – ще одне підтвердження цього,

– додав російський опозиційний журналіст.

Путін тисне на болючі точки трампівського его. Наприклад, каже, що у Трампа вкрали перемогу на виборах у 2020 році, а якби він став президентом, то війна не почалася б. Це відверта брехня, але Трамп постійно це повторює, а Путін підігрує.

Російський диткатор має досвід вербування і вже проявляв його, під час зустрічі з Трампом у 2018 році. Тоді президент США після спілкування заявив, що більше довіряє очільнику Кремля, ніж американським спецслужбам.

З роками Путін стає тільки ще більшим диктатором, а Трамп до цього прагне. Не дивлячись на велику перевагу у ресурсах, які мають США, Путін може робити зі своєю країною все, що хоче, а Трамп поки що ні,

– підсумував Ігор Яковенко.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц підтвердив, що зустріч обох президентів готується, відповідна робота вже триває.